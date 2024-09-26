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Россия "прощупывает" маршруты к АЭС. Что показала последняя атака на Украину

Яна Ставская
26 сентября 2024, 16:18
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Россия накапливает крылатые ракеты на аэродромах.
Россия 'прощупывает' маршруты к АЭС. Что показала последняя атака на Украину
РФ готовится к новому осеннему ракетному террору / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В ночь на четверг, 26 сентября, Россия выпустила около 80 "Шахедов" по Украине и до десятка ракет разного типа. Только в Киеве эту атаку отбивали практически всю ночь. На утро - во время объявления тревоги - взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове, последний попал под удар "Кинжалов".

Главред разбирался, что необычного было во время этой атаки и чего ждать в ближайшее время.

ПВО 26 сентября работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.

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Согласно данным Воздушных сил, РФ применила 2 ракеты "неустановленного типа" из Белгородской области и 4 управляемые авиаракеты Х-59/69 из акватории Черного моря.

Пуск "Шахедов" фиксировался военными сразу из трех российских городов - Приморско-Ахтарск, Орел и Курск.

Россия по-новому использует "Шахеды" - при чем здесь Старлинк

Недавно в сводках военных стала все чаще появляться информация о возвращении некоторых ударных дронов-камикадзе обратно в Россию.

Аналитики предполагают, что Россия могла переоборудовать некоторые "Шахеды" под разведывательные. То есть теперь массированный пуск этих БПЛА нацелен не только истощить ресурсы ПВО, но и собрать разведданные, что предполагает фактически поражение этим дроном даже подвижных целей.

К примеру, Defense Express узнало, что один из последних сбитых "Шахедов" был оборудован спутниковым терминалом Starlink.

"Речь идет об очень широком и мощном канале обратной связи с дроном, возможность передачи информации с него и изменение полетного задания на любом расстоянии. То есть превращение "Шахеда", в первую очередь, в разведывательное средство", - объясняют эксперты.

По их словам, благодаря "Старлинк" в РФ могут использовать "Шахед" в роли дальнобойного барражирующего боеприпаса с возможностью доразведки за счет дополнительной камеры.

Россия 'прощупывает' маршруты к АЭС. Что показала последняя атака на Украину
Обломки "Шахеда" со Старлинком / Фото: Defense Express

Путин повышает ставки. Россияне прокладывают маршруты БПЛА через АЭС

Однако не только модернизация россиянами иранских "Шахедов" вызывает вопросы, но и уже третья по счету попытка РФ "сымитировать" атаку на непосредственно объекты атомных электростанций.

Во время этой атаки, 26 сентября, был обнаружен пролет "Шахеда" над промышленной площадкой Ровенской АЭС "на критически низкой высоте". Напомним, до этого уже дважды в течение сентября "Шахеды" летали над Хмельницкой АЭС.

В Энергоатоме убеждены, что это - умышленные действия оккупантов.

"Россияне повышают ставку, систематически создавая напряжение на атомных объектах. Этот террор должен остановиться, ведь последствия могут быть фатальными", - отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.

К слову, то, что Россия готовит удары по украинским АЭС, уже подтверждала украинская разведка. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отмечал, что РФ фотографировала объекты атомной генерации с помощью китайских спутников.

По его словам, речь идет о трех атомных электростанциях. Однако РФ, вероятно, будет атаковать не непосредственно ядерный объект, а оборудование, которое обеспечивает стабильное электропитание АЭС.

Эта атака последняя за месяц?

Несмотря на то, что ночная атака 26 сентября задействовала немалые ресурсы оккупантов и происходила фактически в конце сентября, есть все основания подозревать, что это не последний воздушный "налет" со стороны России в этом месяце.

Еще 19 сентября аналитики фиксировали масштабное накопление крылатых ракет на авиабазах стратегической авиации Оленья и Энгельс-2.

Также стоит учитывать, что Иран мог поставить России до 200 своих баллистических ракет, чем усилил способности россиян к новому ракетному террору.

По мнению главного редактора Defense Express Олега Каткова, в случае намерения уничтожить мощности АЭС оккупанты осуществят максимально концентрированную атаку с привлечением и ракет, и дронов.

"Есть высокая вероятность того, что россияне могут применить 200-300 ракет и БПЛА для атаки на украинские АЭС", - поделился он.

В общем, как отмечают западные обозреватели, российские обстрелы осенью-2024 будут продолжаться и, вероятно, станут более массированными ближе к отопительному сезону и с увеличением нагрузки на энергетику.

Кто такой Олег Катков

Олег Катков - эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года.

Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины.

Ранее был руководителем пресс-службы крупнейшего оборонного конгломерата Украины и работал как журналист в ведущих СМИ, в которых освещал темы войны и оборонно-промышленного комплекса.

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