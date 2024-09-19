Россия готовит массированный обстрел в ближайшие дни: накапливает Х-101 - OSINT

Российские войска, вероятно, готовят новый массированный обстрел Украины, на что указывает украинское OSINT-сообщество Tracking.
Специалисты отмечают, что днем 17 сентября на аэродром "Энгельс-2" прилетал уже четвертый рейс (промежуток времени с 10 сентября) военно-грузового самолета Ил-76, которым Россия перевозит боеприпасы.
В течение последних 15 дней, считают аналитики, происходит процесс накопления врагом ракет Х-101.
По состоянию на 19 сентября количество известных экспертам снаряженных Ту-95МС на авиабазе "Оленья" составляет четыре борта.
"Общее количество Ту-95МС на аэродромах "Оленья/Энгельс-2" по состоянию на 19 сентября составляет 14 единиц", - говорится в сообщении.
Удар по Украине - какие цели РФ
Ранее в ЦПД СНБО подчеркнули, что РФ готовит очередные удары по гражданским объектам. В частности, есть опасения, что агрессор может нанести удар по детскому учреждению на подконтрольной Киеву территории.
Это произошло на фоне подтверждения западной разведкой о поставках России иранской "баллистики". По мнению британской разведки, поставленные Ираном ракеты ближнего действия Fath-360 усилят способность России наносить высокоточные удары по украинским военным или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта.
В целом, как отмечают западные обозреватели, российские обстрелы осенью-2024 будут продолжаться и, вероятно, станут более массированными ближе к отопительному сезону и с увеличением нагрузки на энергетику.
РФ готовит массированный удар по Украине - мнение эксперта
Причина будущего удара по гражданским объектам очевидна, пишет в блоге Главреда советник министра обороны, блогер, журналист Алексей Копытько: получение иранских ракет, использование корейских, а также подготовка очередного массового ракетного удара по украинской инфраструктуре и мирным городам.
"Как себя поведут и куда полетят иранские ракеты толком неизвестно. Поэтому россияне пытаются страховаться. Все эти фокусы давно известны. Надо просто доносить информацию везде", - отметил Копытько.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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