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В разведке Британии назвали вероятные цели ударов РФ иранской баллистикой

Алексей Тесля
13 сентября 2024, 15:55
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Иранские ракеты могут быть развернуты на различных дорожно-мобильных пусковых установках.
В разведке Британии назвали вероятные цели ударов РФ иранской баллистикой
Названы вероятные цели ударов иранскими ракетами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Поставленные Ираном баллистические ракеты ближнего действия Fath-360 усилят способность России наносить высокоточные удары по украинским военным или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта.

Как говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании, иранская Fath-360 может доставить 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 км с заявленной точностью менее 30 метров.

При этом она также может быть развернута на различных дорожно-мобильных пусковых установках, включая ту, которая способна запускать до шести ракет.

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"Поставка иранских баллистических ракет дополнит и усилит способность России наносить высокоточные удары по украинским военным или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта, а также позволит России сохранить большую часть своего потенциала дальнего радиуса действия для использования против целей, расположенных в глубине Украины", - считают в британской разведке.

Также отмечается, что на сегодня иранская военная помощь РФ в войне против Украины включает поставки сотен дронов-камикадзе, артиллерийских боеприпасов и большую поддержку производства БпЛА внутри страны.

"Поставка баллистических ракет свидетельствует о дальнейшем углублении военных отношений между Ираном и Россией", - добавили в разведке Британии.

Screenshot
/ @DefenceHQ

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Передача баллистических ракет Тегераном Москве

Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Ахмад Ардестани подтвердил, что Иран по бартеру отправил в Россию баллистические ракеты.

"Иран экспортирует дроны и ракеты в Россию в рамках экономического и политического сотрудничества. С другой стороны, россияне сотрудничают с Ираном, чтобы обойти санкции. Мы должны обеспечить импорт соевых бобов, кукурузы и пшеницы, чтобы удовлетворить наши потребности. Одна часть бартера включает в себя отправку ракет, а другая часть — отправку военных дронов в Россию", — сказал Ардестани.

Ранее сообщалось, что Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине. Россияне могут применять большее количество собственных ракет "Искандер" по целям большой дальности, заявил Шонн Белл.

Как сообщалось ранее, западные аналитики заявили, что Иран впервые начал поставлять для россиян авиабомбы Qaem-5, которые могут использоваться для войны против Украины.

Добавим, что КНДР передает России ракеты, которые захватчики потом атакуют Украину. Согласно сведениям CNN, эксперты проанализировали компоненты ракет и пришли к выводу, что большинство из них – производства Запада.

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баллистические ракеты новости Ирана война России и Украины британская разведка
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