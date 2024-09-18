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"Есть важный результат": Зеленский высказался об ударе по складу в РФ

Руслана Заклинская
18 сентября 2024, 22:06
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Меткий удар ВСУ по складу на территории России значительно ослабил врага, заявил президент.
'Есть важный результат': Зеленский высказался об ударе по складу в РФ
Зеленский похвалил украинскую дальнобойность при ударе по РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 117-я отдельная бригада территориальной обороны

Удар ВСУ по складам с боеприпасами на территории России был очень результативным и ослабил врага. Украинские подразделения на фронте усилят личным составом и оружием. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Прежде всего я хочу поблагодарить сегодня наших воинов, которые обеспечивают нашу, украинскую, дальнобойность. Очень важный результат есть за прошедшую ночь на территории России, и именно такие вещи ослабляют врага", - сказал он.

Глава государства поблагодарил защитников Украины, которые обеспечивают дальнобойные возможности страны. Отдельную благодарность Зеленский выразил Службе безопасности Украины, Главному управлению разведки и Силам специальных операций за их вклад в эту операцию.

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"Я благодарю всех, кто привлечен. Такая меткость, что вдохновляет", - подчеркнул президент.

Операция ВСУ в Курской области РФ

Зеленский также заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского по ситуации в Курской области. По его словам, каждое украинское подразделение выполняет свою работу отлично, позиции удерживают согласно планам.

"Генерал Сырский доложил об изменениях ситуации в Курской области и нашей на это реакции. Сильной реакции. Каждое наше подразделение там - молодцы! Удерживаем ситуацию на нашем плацдарме в пределах расчетов. Максимальное внимание и направлениям на Харьковщине и Донетчине - всему нашему востоку. Покровск, Торецк, Курахово. Мы работаем над усилением, и это касается и оружия, и личного состава", - рассказал президент.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Удар по складу в РФ - что известно

Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, беспилотники атаковали склад боеприпасов российской армии в городе Торопец Тверской области. В результате взрывов на складе возник масштабный пожар, повлекший детонацию боеприпасов.

По данным российских пропагандистов, на складе хранилось около десятка ракет "Кинжал", которые являются дефицитными для российской армии. Эти ракеты были доставили в Тверскую область меньше чем неделю назад.

СБУ взяла на себя ответственность за удар по складу в Торопце. Всего на складе находилось около 30 тысяч тонн боеприпасов.

Удар был настолько мощным, что даже вызвал землетрясение. Сила толчков, зафиксированных к северу от Торопца, достигла 2,8 баллов по шкале Рихтера.

Как сообщал Главред, в Сети появились первые спутниковые снимки с места уничтоженного ракетного арсенала РФ в Тверской области.

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