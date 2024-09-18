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Спутниковые снимки уничтоженного арсенала "Искандеров": есть неутешительные вещи

Яна Ставская
18 сентября 2024, 19:55
390
На полигоне хранились как ракеты к С-300, так и артснаряды, а также "Искандеры".
Спутниковые снимки уничтоженного арсенала 'Искандеров': есть неутешительные вещи
В Тверской области взорвался арсенал с ракетами россиян / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Maxar

В Сети появились первые спутниковые снимки с места уничтоженного ракетного арсенала РФ в Тверской области. В ночь на 18 сентября туда "заглянули" украинские беспилотники.

Снимки охватывают период "до" и "после" нанесенного удара. На кадрах, в частности, виден пожар сразу на нескольких локация полигона.

видео дня

Днем 18 сентября склад с боеприпасами, как отмечали местные, все еще детонировал. Это также подтверждают и столбы густого дыма на местах размещения ракет.

В то же время, как отмечают OSINT-исследователи, по крайней мере часть защищенных ангаров с оружием осталась неповрежденной.

  • Спутниковые снимки пожаров на ракетном арсенале РФ в Тверской области 18 сентября
    Спутниковые снимки пожаров на ракетном арсенале РФ в Тверской области 18 сентября Фото: Maxar
  • Спутниковые снимки пожаров на ракетном арсенале РФ в Тверской области 18 сентября
    Спутниковые снимки пожаров на ракетном арсенале РФ в Тверской области 18 сентября Фото: Maxar
  • Спутниковые снимки пожаров на ракетном арсенале РФ в Тверской области 18 сентября
    Спутниковые снимки пожаров на ракетном арсенале РФ в Тверской области 18 сентября Фото: Maxar
  • Спутниковые снимки пожаров на ракетном арсенале РФ в Тверской области 18 сентября
    Спутниковые снимки пожаров на ракетном арсенале РФ в Тверской области 18 сентября Фото: Maxar
  • Спутниковые снимки пожаров на ракетном арсенале РФ в Тверской области 18 сентября
    Спутниковые снимки пожаров на ракетном арсенале РФ в Тверской области 18 сентября Фото: Maxar
  • Спутниковые снимки пожаров на ракетном арсенале РФ в Тверской области 18 сентября
    Спутниковые снимки пожаров на ракетном арсенале РФ в Тверской области 18 сентября Фото: Maxar

Взрывы в Тверской области - главное

В ночь на среду, 18 сентября, ряд БПЛА атаковали склад с боеприпасами россиян в городе Торопец Тверской области. На месте прилетов произошел масштабный пожар, началась детонация. Известно, что в результате детонации в городе наблюдалось землетрясение.

По уточненным данным "военкоров", на складе, в частности, хранились около десятка дефицитных для российской армии "Кинжалов". Ракеты якобы подвезли в Тверскую область менее недели назад.

СБУ взяла ответственность за атаку на склад. По опубликованным данным, на полигоне хранились как ракеты к С-300, так и артиллерийские снаряды, а также "Искандеры" и северокорейская баллистика. Всего - около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

Зато советник руководителя ОП Михаил Подоляк, комментируя взрывы на складах РФ, прозрачно намекнул, что Украине крайне необходимо разрешение бить ракетами вглубь России.

"Уничтожение как раз этой инфраструктуры, в том числе складской, это (означает, - Главред) оптимально влиять на ход событий на линии фронта и существенно - на социальные настроения в РФ. Они (россияне, - Главред) будут понимать, что война существенно увеличивает свое присутствие на территории РФ", - высказался Подоляк.

Город Торопец - что о нем известно

Торопец - город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из древнейших городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России.

В Торопце расположена воинская часть 54169, ее уже по меньшей мере трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

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