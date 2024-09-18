ВСУ заперли еще 7 тысяч оккупантов на Курщине: в РФ могут начаться протесты

Украинские силы могут нейтрализовать очень мощное соединение, после чего в РФ могут начаться "темные времена".

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События на Курщине могут взбудоражить протестные настроения в РФ / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

В Курской области ВСУ уже достигли стратегической цели, дезориентировав врага и создав новую линию для ведения военных операций. Это позволяет оттянуть противника и не дать стране-агрессору России возможности направить дополнительные силы на Покровское направление.

С других направлений, таких как Кураховское, или Харьковское, вражеское командование наоборот вынуждено снимать резервы и перебрасывать их на Курщину. Как рассказал в эфире FREEДОМ бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, вся эта ситуация подрывает политический потенциал Путина, поэтому ему остается только задействовать все возможные силы для освобождения территорий России.

Сейчас, несмотря на активизацию в Курской области российских оккупантов, инициатива все еще находится на стороне украинских сил. Более того, ВСУ удалось создать мощную буферную зону, что позволяет маневрировать и наносить неожиданные удары противнику, тем самым создавая проблемы с логистикой.

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"Это, например, взрывы мостов, понтонных переправ. Это сейчас мы пробуем в системе маневра. Враг не может нанести огневые удары, например, авиацией, ракетными системами по группировке наших войск. Они постоянно маневрируют. В отдельных местах создали укрепрайоны и линия более стабильна", - отметил Маломуж.

Хотя украинским силам и пришлось отойти из 5-6 сел на территории Курской области, однако это не играет решающей роли. Значительно важнее оттягивание врага и его замыкание в отдельных секторах.

"Мы замкнули еще одну большую группу - до 7 тысяч человек. Это еще одна успешная операция. Тем более она проведена в виде эффективного рейда. И враг не мог даже сориентироваться, как это произошло. Поэтому активность растет. И вот этот вариант перехода к нестандартным действиям - это и удары по Курскому направлению, где враг не ожидает, и маневры на линии соприкосновения огня, удары в других секторах, где еще бои не идут, но враг также теряет свои позиции, а тем более имеем возможность теперь уже нейтрализовать целые крупные подразделения 7-8 тысяч - это практически две бригады, как дивизия. Это очень мощное соединение, но в большинстве, конечно, срочники - это очень чувствительная категория", - пояснил генерал.

Маломуж считает, что в случае создания условий для сдачи российских срочников в плен, в России среди их матерей могут возникнуть протестные настроения, что также сыграет на руку Украине.

Кто такой Николай Маломуж? Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Продвижение и успехи ВСУ в Курской области

Ранее военный эксперт Снегирев рассказывал об очередном продвижении украинских сил вглубь РФ в Курской области. По его информации, существует угроза оперативного окружения для оккупационных войск в районе населенного пункта Кремне.

Накануне Роман Свитан также подтвердил, что Силы обороны Украины продолжают продвижение в Курской области страны-агрессора России. По его данным, это провоцирует новые угрозы для городов Курской области, среди них Рыльск, где проводят эвакуацию.

Напомним, аналитик Forbes Дэвид Экс утверждал, что успехи ВСУ в Курской области получают в том числе и благодаря применению новой тактики - быстрого перемещения и окружения российских войск.

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