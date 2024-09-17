РФ штурмует Часов Яр: в ВСУ раскрыли, какая часть города под контролем россиян

Российские оккупанты продолжают наступать и атаковать позиции Сил обороны Украины.

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Какая ситуация в Часовом Яру / Коллаж: Главред, фото: 117 отдельная бригада территориальной обороны, 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников отметил, что 90% территории Часового Яра находится под контролем Сил обороны Украины.

"По данным DeepState, 90% территории Часового Яра находится под контролем Сил обороны Украины, тогда как 10% частично контролируется россиянами, частично является серой зоной, где ведутся активные боевые действия. В этих районах враг пытается штурмовать сам город", - пояснил Калашников в эфире "Еспресо".

По словам Дашкевича, противник продолжает атаковать позиции Сил обороны Украины.

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"И делает это не только на традиционных направлениях, но и пытается найти другие слабые места в обороне. Поэтому весь оттенок фронта сейчас находится под натиском штурмовых действий, хотя интенсивность меняется в зависимости от направления. Враг пытается максимально использовать весь имеющийся арсенал для огневого поражения", - отметил Калашников.

Кто такой Олег Калашников Калашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Какова ситуация в Часовом Яру

Напомним, что Павел Нарожный заявил, что Часов Яр будет обреченным при одном условии. Сейчас украинские военные не могут переломить динамику, которая сложилась на этом участке фронта. В частности, россияне имеют преимущество за счет большого количества ударов КАБами.

ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона в Часовом Яру. Битва за Часов Яр продолжается уже несколько месяцев. Город стоит на холмах, к тому же отделен от российских сил водным каналом Северский Донец - Донбасс. Юлиан Репке рассказал об удачной операции ВСУ.

Военные ВСУ заявили о критической ситуации под Часовым Яром. Оккупанты бросают на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V", атакуют непрерывно в лоб и пытаются обойти его с флангов.

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