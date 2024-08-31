РФ накрыла Часов Яр огнем: погибли пять человек, разрушены жилые дома

Россияне обстреляли город в субботу утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку.

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РФ разрушает города на Донбассе / Коллаж: Главред, Фото: t.me/don_gunp

Российские оккупационные войска нанесли удар по городу Часов Яр Донецкой области, в результате есть жертвы.

Об этом в своем Telegram сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Вадим Флашкин.

По меньшей мере, пять человек погибли в результате обстрела Часового Яра, сообщил Флашкин.

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Он уточнил, что россияне обстреляли город сегодня утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку.

"Погибшие – мужчины от 24 до 38 лет", - добавил Филашкин.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 августа в Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Впоследствии стало известно, что количество погибших после удара РФ увеличилось до семи, также есть много травмированных и раненых.

Как известно, в ночь на 27 августа во многих областях страны была объявлена воздушная тревога - Украина была под массированной атакой. Мощные взрывы были слышны в столице и в других областях.

Позже стало известно, что РФ атаковала дронами Запорожье. В результате ночной атаки российских "Шахедов" погибли два человека, еще четверо - получили ранения. По предварительным данным, россияне нанесли семь ударов беспилотниками.

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