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В ВСУ объяснили судьбу Северского Донца возле Часового Яра

Яна Ставская
5 августа 2024, 17:05
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Россияне "с сюрпризом" пытаются выйти на другой берег, однако их усилия в настоящее время безуспешны.
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Продолжаются бои с оккупантами / Коллаж Главреда. Фото: deepState, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

В 24-й ОмБр имени Короля Даниила уточнили заявление DeepState относительно пересечения россиянами Северского Донца в районе Часового Яра. Накануне OSINT-аналитики утверждали, что оккупанты пытаются не только пересечь водоем, но и закрепиться неподалеку.

В эфире Радио Свобода представитель пресс-службы бригады Андрей Полухин заявил, что этого пересечения не было, как и закрепления врага.

Он согласился, что пересечение Северского Донца для российских оккупантов является важной целью и одновременно тяжелым препятствием. Штурмы на этом участке фронта идут ежедневно.

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"На сейчас факта пересечения канала и закрепления на позициях за ним не было. Попытки происходят, как только линия фронта стала каналом. Эти попытки постоянно происходят", - отметил Полухин.

В бригаде подтвердили, что российские войска пробуют штурмовать Часов Яр малыми группами, подкрадываясь к позициям ВСУ.

"Россияне штурмуют именно малыми группами. Они подъезжают на легкой технике к укрытию, накапливают несколько человек - и потом небольшой группой начинают штурмовать, незаметно проходить к позициям наших ребят", - рассказал военнослужащий.

Однако для россиян не менее важно создание переправы через Северский Донец для дальнейшего ведения механизированных действий.

"Это еще другая задача - еще труднее", - согласился представитель бригады.

Война в Украине - ситуация в Часовом Яру и вблизи

Накануне аналитики DeepState сообщили, что по состоянию на 4 августа 2024 года в пределах города Часов Яр Донецкой области зафиксировано пересечение российскими штурмовыми отрядами канала Северский Донец - Донбасс и их закрепление в микрорайоне Октябрьский.

В июне ВС РФ начали новое механизированное наступление на Часов Яр. На момент начала активных наступательных действий РФ на Часов Яр в апреле 2024 года украинским бригадам критически не хватало боеприпасов из-за блокирования помощи в США. С тех пор у российских сил были небольшие территориальные "достижения" за счет тысяч жизней своих солдат и путем уничтожения самого города.

В конце июня ВСУ контратаковали под Часовым Яром и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал".

В настоящее время наиболее ожесточенные бои идут в районе канала Северский Донец - Донбасс.

Часов Яр стоит на холмах, к тому же отделен от российских сил водным каналом Северский Донец - Донбасс. Населенный пункт имеет стратегическое значение для контроля над соседними городами Торецк, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, окружающих его с юга и запада, неоднократно отмечали украинские военные.

Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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война в Украине ВСУ Северский Донец Часов Яр война России и Украины
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