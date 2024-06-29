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Россияне массово сунут на Часов Яр: военные ВСУ заявили о критической ситуации

Юлия Закрепа
29 июня 2024, 10:47
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Оккупанты массово бросают на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V".
Россияне массово сунут на Часов Яр: военные ВСУ заявили о критической ситуации
Оккупанты пытаются прорваться в Часов Яр / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила сообщили, что сейчас сложилась "критически тяжелая ситуация" в Часовом Яру Донецкой области. Российская армия непрерывно атакует в лоб и пытается обойти город с флангов.

В заявлении военных говорится, что защитники 24 ОМБр имени короля Даниила вместе с другими подразделениями сдерживают наступление захватчиков РФ, которые преобладают в силе, "в чрезвычайно сложных условиях".

"Оккупанты бросают на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V", атакуют непрерывно в лоб и пытаются обойти его с флангов. Ресурс захватчиков бесконечен - на смену уничтоженным оккупантам приходят новые и новые", - отмечают в бригаде.

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Сейчас наиболее ожесточенные бои идут в районе канала Северский Донец - Донбасс.

"Враг беспощадно уничтожает город всеми возможными средствами, применяет огромное количество fpv-дронов, сбросов по защитникам города", - добавили в сообщении.

Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что Павел Лакийчук рассказал, что армия РФ продвинулась в Донецкой области, последствия критические. Тактика врага понемногу давить своим количеством на Силы обороны местами приводит к критическим последствиям. Это касается не только боев на Покровском направлении, непосредственно в районе Очеретино.

ВСУ стерли в порошок элитное подразделение РФ. Украинские защитники уничтожили в боях в районе Волчанска на Харьковщине, которые начались 9 мая 2024 года, целое элитное подразделение российских оккупационных сил - 83-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

ВСУ вернули утраченные позиции в двух областях. Украинские силы недавно отбили позиции на севере Харьковской области, а также вернули утраченные позиции на линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако, войска РФ продвинулись в восточной части Часового Яра.

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