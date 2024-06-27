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Армия РФ продвинулась в Донецкой области, последствия критические: в ВСУ раскрыли ситуацию

Юлия Закрепа
27 июня 2024, 12:57
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Тактика врага понемногу давить своим количеством на Силы обороны местами приводит к критическим последствиям.
Армия РФ продвинулась в Донецкой области, последствия критические: в ВСУ раскрыли ситуацию
Россияне наступают на Старомихайловском направлении / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук рассказал о ситуации на фронте Донецкой области.

"Если говорить, что ситуация без изменений, то это свидетельствует, что ситуация остается тяжелой. Главнокомандующий, министр обороны посетили буквально вчера критическое направление - это донбасская линия, где враг продолжает продвижение. Это касается не только боев на Покровском направлении, непосредственно в районе Очеретино и уже на северо-запад от Очеретино, это касается не только Часовоярского направления на севере, где враг пытается этот торецкое выступление обогнуть с флангов, на самом торецком направлении. Сегодня имеем не очень утешительные новости южнее - это бывшее Марьянское направление, Старомихайловское по другому, где враг имеет продвижение еще на двух участках", - рассказал эксперт в эфире телеканала "Еспресо".

Лакийчук отметил, что тактика врага понемногу давить своим количеством на Силы обороны местами приводит к критическим последствиям.

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"Количество переходит иногда в качество. Такое продавливание нашего фронта может в конце концов иметь очень опасные последствия. Я надеюсь, что именно это было в фокусе тех вопросов, которые обсуждали министр обороны и главнокомандующий на фронте. Не будем забывать о том, что и на севере, на Купянско-Лиманском направлении, идут тяжелые бои. Это направление можно считать второстепенным, но то, что оно является вспомогательным ударом, не означает, что там бои менее жестокие и менее ожесточенные. Враг продолжает пытаться разрезать наши группировки обороны пополам с целью их дальнейшего разгрома, но пока серьезного успеха нет", - подытожил капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

Кто такой Павел Лакийчук

Павел Лакийчук - руководитель программ по безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Военный моряк в отставке. С 2003 года до оккупации Крыма Россией - руководитель информационных проектов Аналитического центра "Номос" (Севастополь), заместитель главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 гг.

Член координационного совета Общественной лиги "Украина-НАТО".

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ контратаковали армию РФ и продвинулись в Волчанске. Эксперты ISW сообщили, что украинские силы контратаковали и недавно восстановили некоторые тактические позиции на северо-восток от города Харькова. Украинские силы ведут стрелковые бои с ВС РФ.

ВСУ на юге уничтожили 5 лодок РФ и "жирную" цель. Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук уточнил, что россияне обычно используют лодки для попыток перебросить живую силу на острова. С помощью этих лодок россияне осуществляют перемещения между позициями, перебрасывают БК.

Украинским военным удалось выбить оккупантов из одного микрорайона. ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал". Нашим воинам удалось провести операцию и выбить оккупантов из жилого квартала.

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