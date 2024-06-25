Россиян накрыли "Градом": на юге ВСУ уничтожили 5 лодок РФ и "жирную" цель

Россияне обычно используют лодки для попыток перебросить живую силу на острова.

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ВСУ ударили по врагу из "Града" / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook/UALandForces

Украинские защитники ликвидировали не менее 5 лодок российских оккупантов, а также еще одну "жирную цель", рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Как подчеркнул он в комментарии 24 Каналу, удачными действиями украинские защитники отметились на Таврическом направлении благодаря ударам "Град БМ-21".

Представитель ВМС уточнил, что россияне обычно используют лодки для попыток перебросить живую силу на острова.

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По его словам, с помощью этих лодок россияне осуществляют перемещение между позициями, перебрасывать БК, эвакуировать своих 200-х и 300-х.

"Среди малых островков на этом направлении – это средство передвижения", – добавил Плетенчук.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Удары по оккупантам РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ накрыли огнем из HIMARS оккупантов на Юге. Украинские разведчики обнаружили место сосредоточения войск РФ, где кроме живой силы было много техники противника. После чего по врагу нанесли несколько ударов.

Напомним, недавно на Юге ВСУ нанесли удары по более чем 20 единицам вооружения и нескольким командным пунктам врага. Оккупанты также потеряли целую роту.

Ранее в РФ недалеко от границы с Сумской областью была уничтожена военная колонна российских оккупационных сил в результате ударов FPV-дронов.ВСУ продолжают уничтожать силы оккупантов и на Харьковском направлении, где накануне на подступах к Волчанску уничтожили танк Т-62.

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