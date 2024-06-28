'Угробили целую бригаду': ВСУ стерли в порошок элитное подразделение РФ – Forbes

30 тысяч российских военных "застряли в Волчанске" всего в нескольких километрах от границы.

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ВСУ отражают атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада

Украинские защитники уничтожили в боях в районе Волчанска на Харьковщине, которое началось 9 мая 2024 года, целое элитное подразделение российских оккупационных сил — 83-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

Как пишет военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Эйкс, оккупантам не удалось подвести артиллерию ближе к Харькову, а также начать поход на сам областной центр.

Отмечается, что около 30 тысяч российских военных "застряли в Волчанске" всего в нескольких километрах от границы, а российское наступление на Харьковщине превратилось в "кровавую бойню" для войск РФ.

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В материале уточняется, что 83-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду армии РФ выводят с фронта на "восстановление боеспособности в тыл" — всего через три недели после того, как ее перевели на передовые позиции в районе Волчанска.

"Слишком много потерь, проводить бои не могут, очень много 500-х [тех, кто отказывается от участия в боях]", — цитируется сообщение украинского Телеграм-канала Николаевский Ванек.

Подчеркивается, что разгром 83-й бригады станет серьезной потерей для новой российской группировки войск Север, которая насчитывает до семи полков и бригад, ведь общие потери россиян в Волчанске могут быть значительно больше, поскольку группа оккупационных войск численностью до батальона — а это сотни солдат — уже две недели как оказалась в ловушке на агрегатном заводе в центре Волчанска.

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Что известно о 83-й бригаде армии РФ

Как напоминает Forbes, российская 83-я десантно-штурмовая бригада является (или была) элитной силой, — одной из примерно десятка бригадных формирований в 40-тысячном российском корпусе воздушно-десантных войск РФ (до начала полномасштабной войны против Украины).

Ее перемещали по фронту на сотни километров: бригада воевала на юге Украины в 2023 году, а весной 2024 года участвовала в российском наступлении на Часов Яр на Донбассе. Когда же наступление РФ на Волчанск затормозилось, российское командование снова перебросило силы 83-й бригады, на этот раз на Харьковщину.

Позже в сети начали появляться подтверждения разгрома сил 83-й бригады армии РФ. По некоторым данным, 83-я бригада понесла такие потери под Волчанском, что несмотря на ее изначальную номинальную численность (около 2000 человек до войны) оказалась неспособной вести боевые действия, говорится в материале.

"Это ж как можно было угробить целую бригаду за такой короткий промежуток времени…" — подытожил российский военный провал украинский источник.

Бои на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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