За три месяца боев россияне смогли захватить один район Часового Яра и приблизились к водной преграде, отметили СМИ.

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Россияне пересекли канал в Часовом Яру / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная танковая Железная бригада, Bild

Российские оккупанты продвигаются на востоке страны, хотя и ценой значительных потерь. Войско РФ пересекло микрорайон "Канал" в районе Часового Яра в Донецкой области. Об этом сообщил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

"Российские войска уже пересекли канал в Часовом Яру и продвинулись в первый западный район города", - отметил аналитик.

По его словам, оккупанты также значительно продвинулись в Зализном. Армия РФ захватила около 90% населенного пукта.

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Как отмечает BBC Украина, украинские военные выстраивали линию обороны Часового Яра вдоль канала Северский Донец-Донбасс, но российские оккупанты могли пересечь этот водный барьер.

"За три месяца боев здесь россияне смогли захватить единственный район Часового Яра, который лежит к востоку от этого канала, и на широком фронте приблизились к водной преграде. В последние дни июля стала появляться информация, что военные РФ таки пересекли канал на северо-восточной окраине Часового Яра возле Калиновки", - говорится в статье.

В соцсетях также распространялись видео, на которых видно, как украинские защитники отражают атаку россиян в городской застройке Часового Яра на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс. Военный аналитик Михаил Жирохов подтвердил изданию, что оккупанты смогли переправиться через канал.

"Правда, неизвестно, насколько устойчив этот плацдарм россиян. Источники из РФ, в частности издание Readovka, заявляют, что армия РФ не только удерживает этот плацдарм, но и расширяет его вглубь микрорайона Жовтневый", - добавило издание BBC Украина.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Война в Украине - последние новости о ситуации на фронте

Напомним, ВСУ нанесли удар по российским позициям вблизи Сотницкого Казачка. Армия РФ пытается расширить зону контроля в Волчанске Харьковской области.

В Минобороны Британии сообщили, что за последние три месяца Россия несла наибольшие потери на фронте, хотя в июле среднесуточные потери уменьшились с более 1262 до 1140 человек. Несмотря на это, последние три месяца были самыми катастрофическими для российских оккупантов с февраля 2022 года.

Как сообщал Главред, российские войска усиливают боевые позиции и личный состав на Харьковщине, что свидетельствует о подготовке к наступательным действиям. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Волчанске, рассказал спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

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