Россияне хотят расширить зону контроля в Волчанске: военные раскрыли детали

Россияне ударили 34 раза дронами-камикадзе и 468 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины на Харьковском направлении.

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Россияне хотят расширить зону контроля в Волчанске / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

ВСУ ударили по россиянам вблизи Сотницкого Казачка. В свою очередь, армия страны-агрессора России пытается расширить зону контроля в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает ОТГ "Харьков".

"В Волчанске враг перемещает личный состав, ведет наступательные действия с целью расширения зоны контроля в северной и центральной частях города", - рассказали военные.

Также сообщается, что РФ применила тяжелую огнеметную систему ТОС-1А из района населенного пункта Шебекино (Россия).

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Кроме того, в районе населенного пункта Глубокое оккупанты осуществляют мероприятия логистического обеспечения.

"Провели распределение и рассредоточение личного состава по боевым позициям, активизировали проведение воздушной разведки с помощью БПЛА", - добавили в ОТУ.

Военные отметили, что во время перегруппировки оккупантов в приграничных районах РФ вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок Силами обороны Украины нанесено огневое поражение по личному составу противника.

"На Харьковском направлении за сутки, 2 августа, произошло 6 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 6 авиационных ударов, использовав 6 КАБов и 11 неуправляемых авиационных ракет. Россияне также ударили 34 раза дронами-камикадзе и 468 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины. Потери РФ на Харьковском направлении составили 105 военных. Также уничтожены и повреждены 40 единиц вооружения и военной техники", - подчеркнули в ОТГ "Харьков".

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава. На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что войска агрессора России пытались создать на севере Харьковской области так называемую буферную зону, однако их планы провалились. Освобождение захваченных районов - лишь вопрос времени.

В операционной зоне оперативно-тактической группировки "Харьков" обстановка остается сложной и напряженной. Враг продолжает атаковать позиции Сил обороны Украины. Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Также известно, что в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области российские оккупационные войска планируют возобновить наступательные действия штурмовыми группами 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.

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