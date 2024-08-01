Священник УПЦ МП готовил удар по эшелонам ВСУ на Харьковщине: что известно

Злоумышленники находятся под стражей, продолжается расследование относительно дополнительной квалификации их преступных действий, сообщают в СБУ.

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Священник УПЦ МП готовил удар по эшелонам ВСУ на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: СБУ, 22 отдельная механизированная бригада, скриншот

Служба безопасности Украины успешно предотвратила серию воздушных ударов страны-агрессора России по объектам "Укрзализныци" в Харьковской области. В рамках спецоперации были задержаны двое агентов российской военной разведки, которые готовили обстрел эшелонов ВСУ, перевозящих личный состав, технику и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Известно, что главным фигурантом оказался российский гражданин Константин Селезнев - целый настоятель Свято-Пантелеймиевского храма Харьковской епархии УПЦ (МП). Он был завербован еще до начала полномасштабной войны. После вторжения России он получил задание от кадрового сотрудника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), личность которого уже установлена.

Священник должен был собрать информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковщины. Для этого он привлек знакомого работника местного филиала "Укрзализныци", который предоставил ему доступ к служебным документам с информацией о времени отправления и прибытия поездов, а также места разгрузки.

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Он пересылал собранные данные через анонимный чат в мессенджере, используя шифровальные символы и удаляя переписку после каждого сеанса связи. Российские захватчики планировали нанести огневое поражение по указанным координатам после получения разведданных.

СБУ своевременно разоблачила агентов, что позволило сорвать их планы. Оба фигуранта были задержаны в их домах, во время обыска изъяты мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности. Им светит до 12 лет заключения.

Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Ситуация в Харьковской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Харьковщине продолжаются активные боевые действия, армия страны-агрессора России не хочет отступать и постоянно проводит атаки. Сложной остается ситуация на отрезке Стрелечья-Липцы и в Глубоком.

Аналитики Института изучения войны сообщали, что оккупанты совершили ограниченный трансграничный рейд на севере Харьковской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области российские оккупационные войска планируют возобновить наступательные действия штурмовыми группами 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.

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