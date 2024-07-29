Позиции переходят из рук в руки: на Харьковщине идут адские бои

В районе одного из населенных пунктов ситуация очень динамичная, однако утверждать о захвате агрессором новой территории не стоит.

https://glavred.info/ukraine/pozicii-perehodyat-iz-ruk-v-ruki-na-harkovshchine-idut-adskie-boi-10584185.html Ссылка скопирована

ВСУ не дают пробиться врагу на Харьковщине несмотря на постоянные атаки новых групп / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины

На Харьковщине продолжаются активные боевые действия, армия страны-агрессора России не хочет отступать и постоянно проводит атаки. Сложной остается ситуация на отрезке Стрелечья-Липцы и в Глубоком. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Сказать о том, что противник в полной мере завладел населенным пунктом, не стоит, потому что некоторые позиции являются переходными из рук в руки. Противник проявляет достаточно мощное давление и также, дополнительно к тому, высокую динамику боевых действий", - рассказал военный.

Это означает, что сейчас несмотря на потери РФ все еще имеет резервы и привлекает их как и в живой силе, так и в технике. Оккупанты ищут возможности для того, чтобы постоянно держать градус и штурмовать.

видео дня

Однако сейчас уже не идет речь о возможности РФ привлекать профессиональные войска - в бой со стороны врага, по словам Федоренко, идут механики, повара и другие военные на обеспечении.

"Сказать о том, что у противника есть хоть какие-то значительные тактические успехи на поле боя, не стоит. Позиции, которые есть у Сил обороны, в большей части остаются за нами. Несмотря на то, что противник активно бьет по передовым позициям, в том числе применяет и свою авиацию с управляемыми бомбами очень высокоинтенсивно, все равно это не дает ему желаемых результатов", - подытожил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Бои оккупантов против ВСУ на Харьковщине - последние новости

Недавно в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области появились признаки того, что российские оккупационные войска планируют возобновить наступательные действия штурмовыми группами 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.

Накануне стало известно, что российское военное и политическое руководство попало в ловушку, из которой только два выхода: либо продолжать жечь войска в Харьковской области, но тогда эти войска нужно где-то снимать и, соответственно, ослаблять фронт. Или надо отводить войска из Харьковщины, иначе они там просто погибнут под воздействием наших огневых средств.

Напомним, несколько дней назад оккупационная российская армия атаковала вблизи Глубокого и в Волчанске, а ВСУ контратаковали возле Глубокого. В то же время военное командование РФ продолжает усиление российских войск под Глубоким и Волчанском для ведения наступательных действий на Харьковском направлении.

Читайте также о ситуации на других участках фронта:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред