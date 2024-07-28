РФ потеряет доминирование: когда изменится ситуация на фронте - The Telegraph

Украина уже смогла уменьшить преимущество РФ на поле боя. Ситуация продолжит улучшаться.

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РФ потеряет свое доминирование на фронте до зимы / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Летнее российское наступление, на которое оккупанты возлагали надежды, проваливается. Россия вообще потеряет свое доминирование на поле боя уже к зиме. Об этом сообщает The Telegraph.

РФ пыталась воспользоваться ситуацией, когда Украина была в уязвимом состоянии. Критическая ситуация тогда была из-за недостатка людей, снарядов и подготовленных оборонительных позиций.

"Указанные цифры являются секретными, но источники, знакомые с этим вопросом, сказали, что за месяц было собрано в несколько раз больше войск, чем раньше. В ближайшие месяцы они массово начнут попадать на фронт", - говорится в сообщении. видео дня

Ситуация начала улучшаться и после одобрения Конгрессом США пакета военной помощи. Это позволило уменьшить преимущество РФ в боеприпасах.

"Все это означает, что доминирование России на поле боя, скорее всего, будет разрушено зимой. А у Москвы свои головные боли. У России не заканчивается бронетехника, но ее запасы сокращаются", - отмечает издание.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий. Россия четыре раза атаковала оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска и Глубокого. Майор ВСУ заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, все попытки наступления на Харьковщину с двух сторон пока у оккупантов неудачные.

Аналитики мониторинговой группы DeepState сообщили, что враг продвинулся на 4 направлениях в Донецкой области. Армия РФ смогла продвинуться в районе четырех населенных пунктов в Донецкой области. Силы обороны Украины смогли отбросить врага вблизи улицы Заводская в поселке Нью-Йорк.

ВСУ вышли из двух населенных пунктов, ведь позиции было удержать невозможно. Российские оккупанты пытаются "продавливать" линию фронта на многих направлениях. Из-за этого украинские военные были вынуждены отойти из Крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине.

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