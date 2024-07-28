Абсолютно недееспособны: в ВМФ России огромные потери среди офицеров и сержантов

Командование агрессора довело одну из бригад морской пехоты РФ до полной потери функционирования.

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Оккупанты пытаются восстановить боеспособность бригады после тотального разгрома / Коллаж: Главред, фото: flickr

В распоряжение украинских партизан попали документы, подтверждающие потерю боеспособности 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты врага. Там открыли такое количество вакантных должностей, будто это новосозданное подразделение.

По данным "Атеш" в Telegram, в РФ не осталось сержантов, офицеров, заместителей командиров, командиров отделений и взводов по всем направлениям. Это касается и минометной батареи и отделения FPV-Дронов, взводов огневой поддержки, штурмовиков, морской пехоты и зенитно-ракетных отделений.

"На самом деле ситуация патовая и мы описываем лишь малую часть того, что видим во внутренних документах оккупантов", - говорится в сообщении. видео дня

Сейчас в "Атеш" констатируют, что указанное подразделение является недееспособным, ведь 70% должностей - это заместители командиров и сами командиры, без которых невозможно функционирование любой армии. Речь даже не идет о победе.

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Потери россиян в войне в Украине

Недавно стало известно, что Силы обороны Украины мастерски атаковали полигон российских оккупантов на Луганщине. Там удалось ликвидировать кучу россиян.

Накануне потери страны-агрессора в море достигли таких показателей, что в Госдуме страны-агрессора России депутат Евгений Федоров рассказал правду о том, что Черноморский флот хоть сейчас и существует физически, однако полностью разгромлен.

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются штурмовать Часов Яр Донецкой области малыми группами. Каждый раз десятки врагов суют на украинские позиции, однако ВСУ их ликвидируют. Таким образом потери у врага там колоссальные.

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