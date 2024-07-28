'Убиваем россиян': командир штурмовиков ВСУ раскрыл колоссальные потери РФ

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Оккупанты РФ пытаются штурмовать Часов Яр Донецкой области малыми группами, рассказал командир роты огневой поддержки "Черный Лебедь" 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ с позывным "Саныч".

"Их заставляют лезть. У них дороги назад нет. Их вперед направляют любыми методами. Иногда складывается впечатление, что следующие россияне не знают, куда ушли предыдущие и почему они не вернулись. Людей в один край отправляют и не рассказывают, какая здесь ситуация", - подчеркнул он в комментарии Суспильному.

Украинский военный говорит, что оккупантов постоянно уничтожают на одних и тех же точках, но они не делают выводов и не пытаются менять маршруты атаки.

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"Идут-идут, ползут изо всех щелей, из-под каждого куста малыми группами в разных местах пытаются просочиться. Но нет такого единого там удара - какого-то кулака", - уточнил он.

Он отмечает, что сейчас оккупанты активно использую дроны-"камикадзе" различных типов, также работает артиллерия и авиация, иногда добавляются "Солнцепеки". А вот бронетехники у захватчиков стало меньше.

По словам украинского военного, потери ВСУ значительно меньше, чем у россиян. И это объясняется не только тем, что Украина сейчас в обороне, но и тактикой российской армии.

"Их просто гонят. А у нас таки руководство думает о военнослужащих (...) Шаг делаем назад, но при этом несколько тысяч убиваем россиян. Шаг назад - несколько тысяч. Ну, я говорю, взять "Канал" и потерять здесь 10 тысяч человек? За 10 домов?" – добавил "Саныч".

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ранее сообщалось о том, что у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление. Уничтожено 11 танков, 23 боевые бронемашины, 35 пушек и минометов РФ, рассказали в ОСГВ "Хортица".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях. Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в Луганской области вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля.

Напомним, как сообщалось, российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. Из 10 350 в штурмах "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения, рассказал заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук.

/ Главред

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