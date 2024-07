ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях: в ISW назвали направления

Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в Луганской области вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля.

Об этом идет речь в сообщении американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолоцированные кадры, опубликованные 12 июля.

Уточняется, что украинские силы продвинулись в лесной зоне к западу от Лимана Первого и к востоку от Берестового.

Кроме того, также подчеркивается, что украинские защитники продвинулись в западной Запорожской области 12 и 13 июля. Приводятся свидетельства военных пропагандистов РФ о том, что украинские силы освободили несколько лесных массивов к северу от Дорожнянки (южнее Гуляйполя).

Вместе с тем отмечается, что российские оккупанты продвинулись на севере Урожайного Донецкой области, о захвате которого сообщали россияне. Также оккупанты продвинулись под Авдеевкой и Торецком.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.