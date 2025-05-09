"Считала селючкой и ей нравился мой муж": Фреймут разнесла Машу Ефросинину

Ольга Фреймут дала откровенное интервью, где рассказала о Маше Ефросининой.

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Ольга Фреймут выдала правду про Ефросинину / Коллаж Главред, фото ТСН, Instagram/mashaefrosinina

Кратко:

Как себя вела Маша Ефросинина по отношению к Ольге Фреймут

Почему Ольгу Фреймут считали селючкой

Украинская известная ведущая Ольга Фреймут рассказала о том, что другой телеведущей Маше Ефросининой нравился ее муж.

Об этом знаменитость поделилась в интервью Рамине Эсхакзай.

На вопрос о том, в каких отношениях находится Фреймут и Ефросинина, Ольга ответила, что на самом деле мало знает Машу.

Оля Фреймут в интервью Рамине выдала эксклюзив / Скриншот YouTube

"Так складывалось, что Маша вела проекты на сцене, а я где-то под сценой снимала "Ревизор", ведь тогда она принадлежала к категории топовых ведущих. Наверное, это было очень престижно. А реалити только начиналось и я была одной их первых, кто делал реалити. Мы с ней практически не пересекались, ведь она была в павильонах, а я в Мариуполе, Одессе, Сумах, я была в разъездах с командой", - говорит она.

По словам Фреймут они также несколько раз пересекались на шоу, а также Ефросинина комментировала новое пальто Ольги Фреймут, которая только вернулась из Монако и едва ли вышла из частного самолета. "Да, это были красивые времена", - говорит она.

Оля Фреймут в интервью Рамине выдала эксклюзив / Скриншот YouTube

"Ох, какое у тебя красивое пальто", - прокомментировала Маша.

Ведущая добавляет, что Ефросинина разговаривала на русском языке. "Они разговаривали на русском языке и считали меня селючкой, потому как я говорила на украинском. Вообще было такое отношение на телевидении. То, что я говорила на украинском, их это очень веселило. Я была их клоуном", - говорит она.

Фреймут также добавляет, что она точно знает, что Маше Ефросининой нравился ее муж. "Я точно знаю, ведь об этом много пишут, это не секрет", - выдала Фреймут.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее Ольга Фреймут рассказала, как поляк нецензурно высказался в ее сторону, когда такси, на котором она ехала, не смогло проехать через шлагбаум из-за сбоя системы.

Ранее также дочь телеведущей Злата Митчелл, которая живет в США, сообщила поклонникам о переменах в жизни. На своей странице в соцсетях Злата поделилась с подписчиками, что очень счастлива сейчас.

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Кто такая Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

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