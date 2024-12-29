"Слава Путину!": Ольгу Фреймут обматерили в Варшаве и выгоняли в Украину

Оля Фреймут попала в очень неприятную ситуацию в Польше.

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Ольга Фреймут успела снять видео инцидента / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com, Ольга Фреймут

Вы узнаете:

Ольга Фреймут попала в казус в Варшаве

Разъяренный поляк обматерил ведущую

Украинская известная ведущая Ольга Фреймут поделилась, как поляк нецензурно высказался в ее сторону, когда такси, на котором она ехала, не смогло проехать через шлагбаум из-за сбоя системы.

На своей странице в соцсетях Оля опубликовала видео-доказательство инцидента, в котором поляк отправлял ее назад в Украину. Также, как утверждает ведущая, мужчина кричал: "Слава Путину!", но она не успела это снять на видео.

видео дня

"Теплый" прием в Варшаве. Вот видео-реакция на меня, которая разговаривала по-украински с таксистом. Мой таксист застрял на шлагбауме, у него не сработала карточка. Подбежал сильный поляк и начал кричать: "Слава Путину!". Полячки в старческом возрасте тыкали средние пальцы и просили покинуть страну. Я выражаю искреннюю любовь всем украинцам, которые сейчас вынужденно живут в Польше. У вас несгибаемый дух. Слава Украине!", - отметила Ольга.

В комментариях под видео многие украинцы поддержали ведущую и рассказали свои истории, что с ними поступали также.

Видео, как поляки обругали Ольгу Фреймут можно посмотреть тут.

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Кто такая Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

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