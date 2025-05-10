Что означает слово "шибко": какие распространенные синонимы можно использовать

Мы привыкли использовать один распространенный синоним вместо этого слова.

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Что означает слово "шибко"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Что означает слово "шибко"

Какие известные синонимы имеет это слово

В украинском языке есть ряд слов, которые имеют очень много благозвучных синонимов. Однако нередко складывается так, что большинство людей привыкают использовать только одно основное слово, а его синонимами, которые не менее удобны в использовании, почти не пользуются.

Об одном из таких слов рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української". Речь идет о слове "швидко".

"Вы всегда используете только слово "швидко"? Или в ваших ящичках есть еще какие-то синонимы к нему? "Стрімко, скоро, прудко, хутко, шпарко, гінко, мерщій, бистро", - отметила учитель.

Также синонимами слова "бистро" являются следующие - "щодуху, шибко, миттю, живо, льотом, духом, моторно, жваво, енергійно, рухливо".

Смотрите видео о том, что означает слово "шибко":

Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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