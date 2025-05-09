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Женщина подала на развод после 12 лет брака из-за ChatGPT: что он натворил

Сергей Кущ
9 мая 2025, 22:47
165
Мужчина пожаловался, что ChatGPT разрушил его брак.
Женщина подала на развод после 12 лет брака из-за ChatGPT: что он натворил
Женщина подала на развод после 12 лет брака из-за ChatGPT: что он натворил / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как чатбот разрушил жизнь мужчине
  • Что он сказал женщине

Жительница Греции решила развестись с мужем, с которым прожила 12 лет, после того как чат-бот ChatGPT сообщил ей, что у него есть любовница, просто "прочитав" кофейную гущу в его чашке.

Мужчина пожаловался, что ChatGPT разрушил его брак, выставив его прелюбодеем, просто интерпретировав кофейную гущу в чашке кофе, которую он показал своей жене, пишет odditycentral.

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Следуя тренду социальных сетей, жена мужчины решила, что будет забавно, если самый популярный в мире чатбот "прочитает" их кофейные чашки. Она приготовила кофе для них обоих, а затем загрузила фотографии кофейных зерен в их чашках, чтобы ChatGPT "прочитал" их.

Чатбот утверждал, что у мужа женщины был роман с другой женщиной, что привело его жену в ярость настолько, что она подала на развод, даже не спросив его, правда ли это.

"Я отнесся к этому как к чепухе, но она восприняла это всерьез. Она попросила меня уйти, сказала нашим детям, что мы разводимся, а потом мне позвонил адвокат. Тогда я понял, что это не просто фаза", - поделился мужчина.

Согласно ответу ChatGPT, мужчина фантазировал о загадочной женщине, чье имя начиналось с буквы "Е", и с которой ему суждено было начать отношения. Что еще хуже, интерпретация чатботом кофейной чашки жены показала, что ее супруг уже изменяет и что эта загадочная женщина намерена разрушить их семью.

После того как он отказался согласиться на раздельное проживание, бедному мужу вручили документы на развод всего через три дня. Однако его адвокат предупредил, что они будут оспаривать развод, потому что заявления, сделанные чатботом с искусственным интеллектом, не имеют юридической силы, а его клиент невиновен, пока его вина не доказана.

Судя по всему, женщина очень чувствительна к гадательным практикам. Муж рассказал, что несколько лет назад она посетила астролога и стала одержима астрологией.

"Потребовался целый год, чтобы она поняла, что все это неправда", - сказал мужчина.

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