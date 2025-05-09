Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украинцам будут выплачивать до 4500 грн ежемесячно: как оформить новую помощь

Руслана Заклинская
9 мая 2025, 23:00
186
Новая базовая социальная помощь начнет действовать в Украине с 1 июля 2025 года.
Украинцам будут выплачивать до 4500 грн ежемесячно: как оформить новую помощь
Часть украинцев сможет получить новую денежную помощь / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Кто имеет право на выплаты
  • На какой срок предоставляется помощь
  • Как подать заявку

С 1 июля 2025 года в Украине стартует экспериментальный проект по предоставлению базовой социальной помощи для уязвимых категорий населения. Денежная помощь будет предоставляться сроком на шесть месяцев с возможностью автоматического продления. Проект введен в соответствии с постановлением Кабмина №371 от 25 марта 2025 года.

На первом этапе (с 1 июля 2025 года) на получение помощи могут претендовать малообеспеченные семьи, одинокие матери и многодетные семьи. Кроме этого, помощь могут получить дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно.

видео дня

На втором этапе (с 1 октября 2025 года) базовую социальную помощь смогут также получить лица, которые подпадают под другие критерии уязвимости. Выплаты будут назначаться сроком на шесть месяцев с возможностью автоматического продления, если семейные обстоятельства остаются неизменными.

Какая сумма помощи

Размер помощи будет определяться индивидуально, как разница между базовой величиной на каждого члена семьи и среднемесячным доходом семьи за последний квартал.

Базовая величина составляет:

  • 4500 грн - на первого члена семьи;
  • 3150 грн (70% от 4500) - на каждого следующего члена семьи;
  • Для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы также учитывается показатель в 4500 грн.

Для лиц, которые достигли пенсионного возраста, но не приобрели достаточного стажа для назначения пенсии, предусмотрены следующие уровни базовой помощи:

  • 2385 грн - при страховом стаже менее 10 лет;
  • 2790 грн - от 10 до 20 лет стажа;
  • 3150 грн - от 20 до 30 лет;
  • 3960 грн - если есть более 30 лет стажа.

Как подать заявку на пособие

Украинцы смогут оформить базовую социальную помощь двумя удобными способами - офлайн и онлайн. Подать письменное заявление можно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины. В то же время его можно подать через государственный портал "Дія", что значительно упрощает доступ к услуге без посещения учреждения.

Денежная помощь украинцам - последние новости

Напомним, чешская гуманитарная организация People in Need открыла новую программу денежной помощи для уязвимых категорий украинцев в Харькове и прифронтовых общинах области. Выплаты (до 180 тыс. грн) будут предоставлять людям, пострадавшим от войны, включая ВПЛ, жителей деоккупированных территорий, социальные меньшинства и лиц с юридическими или жилищными проблемами.

Также жители пяти прифронтовых областей Украины - Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской - могут получить денежную помощь от правительства Эстонии. В течение трех месяцев уязвимые категории населения будут получать по 3600 грн ежемесячно на каждого члена семьи.

Как сообщал Главред, благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке ВСК ООН оказывает помощь на аренду жилья отдельным категориям украинцев в 7 регионах, в частности в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Кировоградской и Одесской областях. Выплаты доступны на срок до 6 месяцев.

Читайте также:

Что известно о Кабинете Министров Украины?

Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцвыплаты социальные выплаты денежная помощь деньги
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Исторический шаг": государства поддержали создание Спецтрибунала для РФ - Ермак

"Исторический шаг": государства поддержали создание Спецтрибунала для РФ - Ермак

00:31Политика
Срывал крыши и валил деревья: по Украине пронесся мощный смерч

Срывал крыши и валил деревья: по Украине пронесся мощный смерч

23:25Синоптик
ЕС направил Украине 1 млрд евро замороженных активов РФ: на что потратят деньги

ЕС направил Украине 1 млрд евро замороженных активов РФ: на что потратят деньги

22:32Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят заморозки -3 градуса: в каких областях Украины резко похолодает

Ударят заморозки -3 градуса: в каких областях Украины резко похолодает

Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил

Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил

Чем отличаются 2 льва: только люди со зрением орла найдут отгадку за 19 секунд

Чем отличаются 2 льва: только люди со зрением орла найдут отгадку за 19 секунд

Будут заморозки и дожди: только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода

Будут заморозки и дожди: только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода

"Считала селючкой и ей нравился мой муж": Фреймут разнесла Машу Ефросинину

"Считала селючкой и ей нравился мой муж": Фреймут разнесла Машу Ефросинину

Последние новости

00:33

Макрон сделал заявление о Путине: СМИ раскрыли подробности

00:31

"Исторический шаг": государства поддержали создание Спецтрибунала для РФ - Ермак

00:21

Доллар идет вверх: украинцам рассказали, к чему готовиться

09 мая, пятница
23:34

МИД сделал ответный шаг: как отреагировали на иностранных лидеров в параде РФ

23:25

Срывал крыши и валил деревья: по Украине пронесся мощный смерчФотоВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

23:00

Украинцам будут выплачивать до 4500 грн ежемесячно: как оформить новую помощь

22:47

Женщина подала на развод после 12 лет брака из-за ChatGPT: что он натворил

22:32

ЕС направил Украине 1 млрд евро замороженных активов РФ: на что потратят деньги

22:20

США получили информацию о возможном ударе по Украине: подробности

Реклама
22:16

После нормы о "спирте": эксперт назвал АЗС, которые лучше объезжать десятой дорогой

22:08

Необратимо: врач раскрыл диагноз Аллегровой и причину ее скандальных выходок

21:50

Магучих берет золото на What Gravity Challenge: подробности соревнований в КатареВидео

21:45

Ольга Фреймут рассказала, почему ее муж не может отказаться от паспорта РоссииВидео

21:28

О прекращении огня могут объявить в ближайшие часы или дни - Reuters

21:05

"Обещаю как офицер - офицеру": письмо бойца деду-фронтовику, от которого появляются слезы

21:00

В Украине ввели новые правила выплат семьям погибших военных: что изменилось

20:39

Российские деньги будут работать против России: СМИ раскрыли куда пойдут активы РФ

20:29

Людей призвали не заказывать в самолете два популярных напитка: в чем причинаВидео

20:27

США мощно давят на РФ: в ОП рассказали, на каком этапе переговоры о перемирииВидео

20:04

Пленные россияне будут платить налоги в Украине: в Раде рассказали детали

Реклама
19:53

От казаков до ВСУ: историк рассказал, что объединяет украинское войскоВидео

19:39

"В Днепре": Максим Галкин высказался о потере родного человека

19:37

Быстро и до блеска: как очистить противень от застарелого жира и нагараВидео

19:28

"Салатный набор" начал резко дешеветь: что будет с ценами на овощи дальше

19:19

Дожди будут лить почти весь день: синоптики назвали регионы

19:10

Второе предшествие Победы отменяется: сколько будет воевать Путин?мнение

19:02

Установлены личности причастных к поддержке РФ в войне с Украиной генералов КНДР

18:38

Бесплатно, но не везде - где пенсионеры должны платить за проезд в 2025 году

18:37

Проректор строил не только карьеру: ГБР расследует злоупотребления в академииВидео

18:35

Запасы на исходе: цены на прошлогодний овощ рванули вверх

18:31

"Политическая штука": Потап на русском языке сделал заявление от имени украинцев

18:28

"Дается легко": Юрий Великий рассказал, как ему пародировать Зеленского

18:21

ВСУ освободили важный плацдарм: в Силах обороны раскрыли новые подробности

18:18

Украина и РФ могут договориться о 30-дневном перемирии: канцлер Германии назвал дату

18:11

Как разморозить морозилку за 10 минут: лайфхак, о котором знают единицыВидео

17:54

"Купили" за 1 гривну: ЕСПЧ рассмотрит жалобу Коломойского по национализации ПриватБанка

17:35

"Тотальный сюр": клиенты жалуются, что ПриватБанк "съедает" и не возвращает деньги

17:34

Украине не обещали членства в НАТО в рамках соглашения об окончании войны - Рютте

17:31

Будет масштабирование боевых действий: эксперт назвал сроки обострения на фронте

17:21

Где смотреть Евровидение 2025 и когда выступит Украина: все подробностиВидео

Реклама
17:19

Строгие запреты 10 мая: что нужно сделать с красной ниткой в этот день

17:18

В Венгрии заявили о том, что нашли "шпионов" и выслали украинских дипломатов

17:14

Задача ПДД для внимательных: как водители должны проехать круговой перекрестокВидео

16:54

Как Россия украла у Украины гимн: писатель поразил правдой

16:22

"Врезал" 5-балльный шторм: когда закончится затяжная магнитная буря

16:18

Садоводов призвали поливать розы молоком: какая причина

16:17

Китай помогает РФ воевать против Украины: в Раде выдвинули громкое обвинение

16:15

Доллар внезапно пошел на взлет: каким будет курс валют с 12 мая

16:12

"Историческое решение": ЕС выделяет 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины

16:00

Чем отстирать траву с джинсов: пошаговая инструкция, чтобы пятна исчезли бесследноВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять