Украинцам будут выплачивать до 4500 грн ежемесячно: как оформить новую помощь

Новая базовая социальная помощь начнет действовать в Украине с 1 июля 2025 года.

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Часть украинцев сможет получить новую денежную помощь / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Кто имеет право на выплаты

На какой срок предоставляется помощь

Как подать заявку

С 1 июля 2025 года в Украине стартует экспериментальный проект по предоставлению базовой социальной помощи для уязвимых категорий населения. Денежная помощь будет предоставляться сроком на шесть месяцев с возможностью автоматического продления. Проект введен в соответствии с постановлением Кабмина №371 от 25 марта 2025 года.

На первом этапе (с 1 июля 2025 года) на получение помощи могут претендовать малообеспеченные семьи, одинокие матери и многодетные семьи. Кроме этого, помощь могут получить дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно.

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На втором этапе (с 1 октября 2025 года) базовую социальную помощь смогут также получить лица, которые подпадают под другие критерии уязвимости. Выплаты будут назначаться сроком на шесть месяцев с возможностью автоматического продления, если семейные обстоятельства остаются неизменными.

Какая сумма помощи

Размер помощи будет определяться индивидуально, как разница между базовой величиной на каждого члена семьи и среднемесячным доходом семьи за последний квартал.

Базовая величина составляет:

4500 грн - на первого члена семьи;

3150 грн (70% от 4500) - на каждого следующего члена семьи;

Для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы также учитывается показатель в 4500 грн.

Для лиц, которые достигли пенсионного возраста, но не приобрели достаточного стажа для назначения пенсии, предусмотрены следующие уровни базовой помощи:

2385 грн - при страховом стаже менее 10 лет;

2790 грн - от 10 до 20 лет стажа;

3150 грн - от 20 до 30 лет;

3960 грн - если есть более 30 лет стажа.

Как подать заявку на пособие

Украинцы смогут оформить базовую социальную помощь двумя удобными способами - офлайн и онлайн. Подать письменное заявление можно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины. В то же время его можно подать через государственный портал "Дія", что значительно упрощает доступ к услуге без посещения учреждения.

Денежная помощь украинцам - последние новости

Напомним, чешская гуманитарная организация People in Need открыла новую программу денежной помощи для уязвимых категорий украинцев в Харькове и прифронтовых общинах области. Выплаты (до 180 тыс. грн) будут предоставлять людям, пострадавшим от войны, включая ВПЛ, жителей деоккупированных территорий, социальные меньшинства и лиц с юридическими или жилищными проблемами.

Также жители пяти прифронтовых областей Украины - Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской - могут получить денежную помощь от правительства Эстонии. В течение трех месяцев уязвимые категории населения будут получать по 3600 грн ежемесячно на каждого члена семьи.

Как сообщал Главред, благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке ВСК ООН оказывает помощь на аренду жилья отдельным категориям украинцев в 7 регионах, в частности в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Кировоградской и Одесской областях. Выплаты доступны на срок до 6 месяцев.

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