"Исторический шаг": государства поддержали создание Спецтрибунала для РФ - Ермак

Глава ОП отмечает, что это решение имеет глобальное значение, которое возвращает справедливость как ключевое условие безопасности.

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Международная Коалиция государств поддержала создание Спецтрибунала для РФ / Коллаж: Главред, фото: itlos.org, Главред

Что известно:

Международная коалиция государств поддержала создание Спецтрибунала для РФ

Соответствующее решение имеет глобальное значение, говорит Ермак

Международная коалиция государств официально поддержала создание Специального трибунала за преступления агрессии против Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак и отметил, что это исторический шаг.

"Это больше чем политическое заявление - это подтверждение того, что международное право стоит выше права силы", - написал он. видео дня

Ермак добавил, что это решение имеет глобальное значение, которое возвращает справедливость как ключевое условие безопасности.

"Безнаказанность порождает новую агрессию. А наказание - останавливает ее. Мы искренне благодарны каждой стране, которая стала на сторону справедливости. Это не только поддержка Украины - это вклад в мир, где границы уважают, народы защищают, а мир имеет юридическую основу. Мы продолжаем движение вперед. Украина не остановится, пока не будет установлена правда. Потому что только через справедливость возможен мир - настоящий, устойчивый и долговечный. И сегодня мир четко заявил: именно такого мира он хочет для Украины", - подытожил он.

Спецтрибунал для Путина - что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что все хотят видеть главу Кремля Владимира Путина на скамье подсудимых в Гаагском трибунале. Его будут судить после победы Украины. Надо провести настоящий и справедливый процесс, чтобы агрессия, которую совершила Россия против мирных украинцев, не повторилась.

Ранее Главред писал, что по информации СМИ обновленное лейбористское правительство Великобритании стремится "влить энергию" в спецтрибунал за преступления страны-агрессора России.

Накануне также комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за резолюцию о создании специального трибунала для России.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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