"Исторический шаг": государства поддержали создание Спецтрибунала для РФ - Ермак

Что известно:
- Международная коалиция государств поддержала создание Спецтрибунала для РФ
- Соответствующее решение имеет глобальное значение, говорит Ермак
Международная коалиция государств официально поддержала создание Специального трибунала за преступления агрессии против Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак и отметил, что это исторический шаг.
"Это больше чем политическое заявление - это подтверждение того, что международное право стоит выше права силы", - написал он.видео дня
Ермак добавил, что это решение имеет глобальное значение, которое возвращает справедливость как ключевое условие безопасности.
"Безнаказанность порождает новую агрессию. А наказание - останавливает ее. Мы искренне благодарны каждой стране, которая стала на сторону справедливости. Это не только поддержка Украины - это вклад в мир, где границы уважают, народы защищают, а мир имеет юридическую основу. Мы продолжаем движение вперед. Украина не остановится, пока не будет установлена правда. Потому что только через справедливость возможен мир - настоящий, устойчивый и долговечный. И сегодня мир четко заявил: именно такого мира он хочет для Украины", - подытожил он.
Спецтрибунал для Путина - что известно
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что все хотят видеть главу Кремля Владимира Путина на скамье подсудимых в Гаагском трибунале. Его будут судить после победы Украины. Надо провести настоящий и справедливый процесс, чтобы агрессия, которую совершила Россия против мирных украинцев, не повторилась.
Ранее Главред писал, что по информации СМИ обновленное лейбористское правительство Великобритании стремится "влить энергию" в спецтрибунал за преступления страны-агрессора России.
Накануне также комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за резолюцию о создании специального трибунала для России.
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Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
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