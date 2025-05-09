Украина и РФ могут договориться о 30-дневном перемирии: канцлер Германии назвал дату

Фридрих Мерц считает, что есть большие шансы на продолжение "трехдневного перемирия".

https://glavred.info/war/ukraina-i-rf-mogut-dogovoritsya-o-30-dnevnom-peremirii-kancler-germanii-nazval-datu-10663289.html Ссылка скопирована

Когда может быть введено 30-дневное перемирие / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Что известно:

Есть вероятность продления "трехдневного перемирия

30-дневное перемирие, вероятно, может быть введено в ближайшие выходные

Трехдневное "перемирие", которое ввел российский диктатор Владимир Путин, может быть продлено. Свою надежду выразил новый канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Bild.

Он отметил, что соответствующее соглашение о длительном прекращении огня в Украине может быть принято на ближайших выходных. Мерц убежден, что сейчас есть большой шанс, что перемирие может быть продолжено.

видео дня

"Я имею большие надежды, что соглашение о прекращении огня в Украине будет достигнуто на этих выходных ... Мы очень надеемся, что это будет принято и российской стороной. Мяч находится исключительно на поле Москвы", - сказал Мерц.

Канцлер Германии заявил, что в случае договоренности о долгосрочном перемирии начнутся и мирные переговоры.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться недостижимым, поскольку между сторонами есть "огромная ненависть". При этом Трамп все же верит, что соглашение о мире может быть "достаточно близким".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской встречи лидеров в США заявил, что Вашингтон стремится инициировать диалог между Украиной и Россией. По его словам, США ведут переговоры с обеими сторонами, чтобы выяснить их позиции относительно возможного завершения войны, в частности понять требования России.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает от Киева сигнала о готовности возобновить прямые переговоры.

Другие новости:

Кто такой Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред