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РФ строит огромный завод по производству взрывчатки: где он расположен

Ангелина Подвысоцкая
8 мая 2025, 18:59
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Такую взрывчатку используют в российских артснарядах, минометных выстрелах, ракетах и авиабомбах.
РФ строит огромный завод по производству взрывчатки: где он расположен
РФ строит новый завод для производства взрывчатки для снарядов / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Что известно:

  • РФ строит новый военный завод
  • Там будут производить взрывчатку для снарядов и другого
  • Завод расположен за 3000 км от Москвы

Россия строит новый завод по производству взрывчатки, которая используется в артиллерийских снарядах и других боеприпасах. Этот завод строится в отдаленной Сибири. Об этом сообщает Reuters.

Новая производственная линия строится на заводе государственного оборонного предприятия "Завод имени Я. М. Свердлова". Это крупный российский производитель взрывчатых веществ военного назначения.

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Агентство располагает доказательствами наличия мощностей для производства бризантного взрывчатого вещества, которое сейчас не производится на Бийском олеумном заводе. Эксперты не исключают, что РФ будет производить другое бризантное взрывчатое вещество (октоген), которое быстро детонирует и предназначено для максимального разрушения.

Отмечается, что новый завод будет расположен возле города Бийск, что в 3000 км к востоку от Москвы.

"Это ставит его вне досягаемости большинства украинских ударных беспилотников, которые были направлены против российской оружейной промышленности", - говорится в сообщении.

Ожидается, что там может производиться 6000 метрических тонн взрывчатки ежегодно. Строительство завода планируется завершить в этом году.

"Увеличение объема взрывчатки, доступной для начинки боеприпасов, имеет решающее значение для способности России продолжать войну", - пишет издание.

На спутниковых снимках за 29 марта были видны все 20 зданий, описанных в планах новой производственной линии на взрывном заводе "Олеум" в Бийске. Среди них здания для производства уротропина и для хранения азотной кислоты - двух химических веществ, которые необходимы для производства гексогена и октогена. Также продолжается расширение железной дороги.

Следует отметить, что гексоген является компонентом многих российских артснарядов, минометных выстрелов, ракет и авиационных бомб. Его могут использовать в сочетании с другими взрывчатыми веществами. Гексоген мощнее тротила и менее подвержен неожиданной детонации, чем октоген.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Недавно, как писал Главред, в Коломне прогремели взрывы в результате атаки неизвестных беспилотников. Там расположено АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"", на которое и якобы была совершена атака. Предприятие специализируется на производстве переносных зенитных ракетных комплексов, противотанковых ракетных комплексов, оперативно-тактических ракетных комплексов и комплексов активной защиты.

Ранее также после атаки дронов на оборонном заводе в городе Муром Владимирской области России вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания составляла 720 кв. метров.

Впоследствии выяснилось, что это ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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