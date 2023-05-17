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"Ответит за все зверства": в США поддержали резолюцию о спецтрибунале для России

Юлия Куришко
17 мая 2023, 10:49 обновлено 17 мая, 11:00
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Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за резолюцию о создании специального трибунала для России.
'Ответит за все зверства': в США поддержали резолюцию о спецтрибунале для России
/ коллаж Главред: фото: Голос Америки, скриншот: news_kremlin

В Сенате США представили резолюцию перед членами комитета. Один из ее авторов, конгрессмен-демократ Билл Китинг, отметил, что она является одним из документов, имеющих решающее значение как для внутренних, так и для международных усилий по привлечению российского правительства к ответственности за нарушения прав человека.

"Я лично считаю, что Международный специальный трибунал, созданный большинством голосов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, придает легитимности и авторитета трибуналу по этому поводу", - сказал Китинг, передает Голос Америки.

Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что перед принятием резолюции конгрессмены имели возможность заслушать генерального прокурора Украины Андрея Костина, а также воочию увидеть военные преступления страны-агресора России.

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"Я имел возможность побывать с ним в Буче, увидеть места массовых захоронений, детей, расстрелянных в затылок, пятилетних, изнасилованных до смерти группой Вагнера, оккупацию территорий, вывоз детей из домов, разбомбленные родильные дома, разбомбленные гражданские, нарушение всех Женевских конвенций. Поэтому я считаю специальный трибунал уместным, " - сказал Маккол.

В резолюции конгрессмены отмечают нарушение Россией статей Устава ООН и отмечают, что "беспрецедентное полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину достигло критической точки, требующей немедленных и решительных действий со стороны международного сообщества".

Согласно представленной резолюции, Палата представителей решительно осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину; поддерживает народ Украины в его борьбе за свободу, независимость и демократию; подчеркивает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ; считает, что существуют веские доказательства того, что отдельные лидеры РФ являются виновными в совершении преступления агрессии против Украины, и это требует надлежащего судебного решения международным сообществом; признает необходимость создания специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины; определяет соглашение между Украиной и ООН после положительного голосования Генассамблеи ООН как один из вариантов создания такого международного трибунала; президента США принять все доступные меры для поддержки создания Спецтрибунала для преступлений агрессии против Украины.

Помощь США Украине

Напомним, что США дали Украине почти 100% помощи для начала контрнаступления, также готовится новый пакет. Украина может нуждаться не только в дополнительном оружии и оборудовании, но и в ресурсах для подготовки боевых подразделений.

США объявили новый пакет помощи Украине. Общая стоимость нового пакета помощи составляет 300 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

США готовят пакет военной помощи на $1,2 млрд для Украины для усиления ПВО. Пакет включает беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО, а также системы ПВО HAWK.

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