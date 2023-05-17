Эксперт объяснил, как "бавовна" на оккупированных территориях повлияет на контрнаступление ВСУ

Захватчики будут вынуждены или рассредоточить, или отодвинуть подальше в тыл свои склады. Но все это требует времени и материальных затрат.

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Алексей Мельник рассказал, как на контрнаступление ВСУ повлияет "бавовна" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Украина может поражать цели в оперативном тылу российских оккупантов - об этом свидетельствует "бавовна" в местах, удаленных от линии фронта. Теперь захватчикам придется принять меры для того, что нейтрализовать угрозу. Об этом в интервью Главреду рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"У Украины в большем количестве имеются средства поражения, которые позволяют достигать российских целей в оперативном тылу. Как выразился один израильский военный эксперт, это такие "вкусные цели", - сказал он.

По его словам, страна-агрессор Россия до недавнего времени была уверена, что в Луганске можно пренебрегать определенными мерами безопасности и сосредотачивать склады или личный состав.

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Но последние взрывы в Луганске достигли целей именно по местам сосредоточения личного состава или складов с техникой и боеприпасами.

"Кроме прямых последствий, уничтожения живой силы или техники, это еще имеет и долгосрочное влияние, ведь теперь Россия будет вынуждена принимать меры, чтобы каким-то образом нейтрализовать эту угрозу. То есть сейчас эти склады россияне будут вынуждены или рассредоточить, то есть дробить их на меньшие, или же отодвигать их подальше. Но все это требует времени и материальных затрат", - объяснил Мельник.

Он добавил, что чем дальше запасы находятся от линии фронта, тем больше времени их будут доставлять к частям для ведения ими боевых действий и тем меньшей будет интенсивность огня.

"Поэтому способность Украины наносить удары на большую глубину как немедленный эффект, так и в перспективе положительно повлияет на способность ВСУ проводить наступательные операции", - резюмировал эксперт.

Бавовна в оккупированном Луганске

Взрыв большой силы прогремел 12 мая во временно оккупированном Россией Луганске. Местные жители сообщают, что перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету.

По данным оккупационных "властей" "ЛНР", прилет по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего завода №100.

Утром 13 мая в Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма. По данным пропагандистов RT, "прилет" пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.

15 мая произошел взрыв в парикмахерской. Стало известно, что в результате этого взрыва серьезно пострадал "министр внутренних дел" так называемой "ЛНР" и предатель Украины Игорь Корнет.

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