УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинский пилот установил рекорд Воздушных сил: летчик совершил 300 боевых вылетов

Андрей Ганчук
17 мая 2023, 09:08 обновлено 17 мая, 09:09
30
Военный летчик-штурмовик Воздушных сил Ростислав Лазаренко не считает свои достижения поводом для гордости, каждый полет – серьезный риск для жизни.
Летчик ВС ВСУ Лазаренко
Каждый полет - колоссальный риск, многие из вылетов тяжело вспоминать, рассказал Ростислав Лазаренко / Коллаж: Главред, фото: Константин и Влада Либеровы, Википедия

Военный летчик-штурмовик Воздушных сил ВСУ, подполковник Ростислав Лазаренко совершил свой 300-й боевой вылет и смог установить уникальный рекорд среди других украинских летчиков. Сам Лазаренко считает, что достижение – не повод для гордости, каждый полет сопровождается серьезным риском для жизни.

Как сообщает Армія.Інформ, подполковник Воздушных сил ВСУ, военный летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко 13 мая совершил свой 300-й боевой вылет.

Лазаренко установил уникальное достижение среди других пилотов Воздушных сил и стал ближе к рекорду легендарного военного летчика времен Второй мировой войны Ивана Кожедуба, которому удалось выполнить 330 боевых вылетов.

видео дня

Сам Лазаренко, который стал одним из первых, кто получил Крест боевых заслуг, а также награжден орденами Богдана Хмельницкого трех степеней и За мужество III степени считает, что его достижения – не повод для гордости. Работа сопровождается серьезным риском для жизни, поэтому летчик испытывает другие эмоции.

"Если кто-то думает, что этим (300-м боевым вылетом ) можно гордиться, то вы ошибаетесь. Эмоции совсем другие… Каждый раз испытываешь страх, каждый раз перед взлетом ты думаешь, вернешься ли на этот раз, или, возможно, это последний полет", - заявил военный летчик.

По словам подполковника, многие из полетов, которые удалось совершить, тяжело вспоминать, но память о них приходит во снах вместе с побратимами, которые погибли в боях.

"Никогда не забуду, как Даня Мурашко успел прокричать „Я отвернул", а уже через мгновение я увидел в зеркало попадание ракеты, мы летели парой… Или когда по мне открывали огонь из буквально всего, когда уничтожал колонны, и только после возвращения понимал, что мой Су-25 побит настолько, что ремонту не подлежит… Очевидно, что нормальный человек бежал бы от всего этого, но не ты. Ты должен быть здесь, должен вести за собой в бой, потому что там, на передке, тебя ждут наши воины, которые держат линию обороны до последнего вздоха, и они тоже хотят жить, они тоже устали от этой войны, но они стоят, и мы должны, потому что за нашими спинами наши семьи, вся Украина и украинский народ", - подчеркнул Ростислав Лазаренко.

Война России против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ проведут контрнаступление для того, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий. По мнению гаранта, Путину придется искать выход из ситуации после того как украинские войска подойдут к захваченному Крыму.

Журналисты CNN в своем материале написали о том, что агрессор Россия вновь прибегла к тактике масштабных ракетных ударов по Украине, чтобы заставить Киев отложить контрнаступление ВСУ. Украина в такой ситуации эффективно противостоит врагу, перехватывая большой процент ракет благодаря поставленным Западом системам ПВО.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что российские оккупанты сосредоточили в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей около 152 тысяч войск. По его словам, Москва не собирается отводить своих оккупантов, которые намерены "оборонять" захваченные позиции на юге.

Смотрите видео, в котором авиаэксперт рассказал, как США рассматривают вариант установки западных ракет на украинские истребители:

Другие новости:

Воздушные Силы война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Все произойдет очень быстро": Кулеба заявил, что многие страны готовы дать Украине авиацию

"Все произойдет очень быстро": Кулеба заявил, что многие страны готовы дать Украине авиацию

08:14 Политика
У Путина проблемы с наркотиками, ему грозит ликвидация – Буданов

У Путина проблемы с наркотиками, ему грозит ликвидация – Буданов

07:24 Украина
РФ возобновила масштабные воздушные атаки на Украину, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ – CNN

РФ возобновила масштабные воздушные атаки на Украину, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ – CNN

07:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:08

Украинский пилот установил рекорд Воздушных сил: летчик совершил 300 боевых вылетов

08:56

Эксперт объяснил, как "бавовна" на оккупированных территориях повлияет на контрнаступление ВСУ

08:54

Дмитрий Медведев ушел в праздничный запоймнение

08:50

Гороскоп на сегодня 17 мая 2023: Стрельцам – напряжение в отношениях, Тельцам – плохая новостьВидео

08:47

В Британии Риши Сунака просят признать Китай угрозой нацбезопасности

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:20

Конашенков идёт на героямнение

08:14

"Все произойдет очень быстро": Кулеба заявил, что многие страны готовы дать Украине авиациюВидео

08:01

Почему в жару надо пить горячий чай: 3 веские причины

07:56

Новорожденная девочка осталась без папы: в боях за Украину погиб защитник из Львовской области

Реклама
07:24

У Путина проблемы с наркотиками, ему грозит ликвидация – БудановВидео

07:16

РФ возобновила масштабные воздушные атаки на Украину, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ – CNN

06:40

РФ атаковала Украину ракетами, взрывы прогремели в Николаеве: что известноФото

06:20

Власть Путина, как шагреневая кожа, все сильнее и сильнее сжимаетсямнение

04:30

Гороскоп на июнь 2023: Водолеев ждет идеальное время для любви, романов и свиданийВидео

04:00

РФ готовит новые ракетные удары по Киеву: экс-сотрудник Бундесвера назвал цели

03:30

Кремль обрадуется: в МИД отреагировали на авиасообщение между Грузией и Россией

03:10

Ни для чего не рано и никогда не поздно: 5 звезд, которые стали известными после 40 лет

02:45

Эксперт спрогнозировал, будут ли ВСУ бить по РФ ракетами Storm ShadowВидео

02:05

Больше - не значит хорошо: что произойдет с организмом, если пить много воды

01:35

Блюдо придется вылить: сколько лаврового листа нужно класть в суп

Реклама
01:02

Жена Виктора Павлика оправдалась за "удовольствие не для всех" по спецпропуску

00:51

Что никогда нельзя делать 17 мая, чтобы не обрезать свое богатство: приметыВидео

16 мая, вторник
23:47

Уничтожен или нет: США официально отреагировали на информацию о повреждении PatriotВидео

23:06

Катрин Денев прочла стих Леси Украинки на Каннском кинофестивале

22:57

ВСУ уже используют дальнобойные ракеты Storm Shadow - CNNВидео

22:44

Охлобыстин назвал "настоящую" причину выезда Пугачевой из России

22:37

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" и фонд Hope UA приобрели для передовой современный гастроскоп новости компании

22:31

Верховный суд прекратил полномочия Князева, ему сразу сообщили о подозрении: сколько грозитФотоВидео

22:10

Владимир Остапчук рассказал, чем его пленила юная супруга

22:08

"Я передам тело": Пригожин внезапно заявил о "сотрудничестве" с Будановым

22:03

Безумие Бритни: шесть шокирующих фактов из жизни певицыВидео

21:06

Россию ждут новые неприятности: впервые за 17 лет собирается саммит Совета Европы из-за УкраиныВидео

20:52

Виктор Павлик с женой попали в скандал из-за спецпропуска для "избранных"Видео

20:49

Помощь деньгами от ООН сможет получить новая категория украинцев: кому повезлоВидео

20:43

Елена Зеленская в белоснежном "кимоно" удивила президента КореиВидео

20:36

РФ повредила систему ПВО Patriot под Киевом - CNNВидео

20:30

Что сделать, чтобы не рос бурьян: советы, которые нужно знать каждому дачнику

20:11

3 проблемы в вашем доме, которые могут высосать всю энергиюВидео

20:03

Курс валют может снова рвануть: эксперт рассказал, ждать ли снова доллар по 40 грн

19:58

РФ возобновит ракетные удары по объектам энергетики: украинцев уже просят экономить свет

Реклама
19:50

В Минобороны высмеяли Россию о якобы уничтожении Patriot своими ракетамиВидео

19:22

"Нужно обязательно загадать желание": Noize MC едко пошутил про кончину ПутинаВидео

19:12

Отель, в котором украинцы "подловили" путинистку Бузову, оправдался перед россиянами

19:05

Зачем бункерный дед решил лупануть по Киеву 6 Кинжаламимнение

19:00

"Это самое страшное": 80% слов Пригожина являются правдой - БудановВидео

18:40

С Газмановым и "Воровайками": путинист Барецкий собрался проводить "Руссовидение" в замке ПугачевойВидео

18:12

Подняли флаг: Украина официально вступила в киберцентр при НАТО

18:06

"Что мадам несет": россияне набросились на Винер из-за заявления о бомжах и запрете выступать на ОИВидео

17:58

Нужно ли мыть сало: неожиданный ответ изумит опытных гурманов

17:57

Каменских захейтили за розыгрыш люкс-авто и дорогого смартфона

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять