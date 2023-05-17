Украинский пилот установил рекорд Воздушных сил: летчик совершил 300 боевых вылетов

Военный летчик-штурмовик Воздушных сил Ростислав Лазаренко не считает свои достижения поводом для гордости, каждый полет – серьезный риск для жизни.

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Каждый полет - колоссальный риск, многие из вылетов тяжело вспоминать, рассказал Ростислав Лазаренко / Коллаж: Главред, фото: Константин и Влада Либеровы, Википедия

Военный летчик-штурмовик Воздушных сил ВСУ, подполковник Ростислав Лазаренко совершил свой 300-й боевой вылет и смог установить уникальный рекорд среди других украинских летчиков. Сам Лазаренко считает, что достижение – не повод для гордости, каждый полет сопровождается серьезным риском для жизни.

Как сообщает Армія.Інформ, подполковник Воздушных сил ВСУ, военный летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко 13 мая совершил свой 300-й боевой вылет.

Лазаренко установил уникальное достижение среди других пилотов Воздушных сил и стал ближе к рекорду легендарного военного летчика времен Второй мировой войны Ивана Кожедуба, которому удалось выполнить 330 боевых вылетов.

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Сам Лазаренко, который стал одним из первых, кто получил Крест боевых заслуг, а также награжден орденами Богдана Хмельницкого трех степеней и За мужество III степени считает, что его достижения – не повод для гордости. Работа сопровождается серьезным риском для жизни, поэтому летчик испытывает другие эмоции.

"Если кто-то думает, что этим (300-м боевым вылетом ) можно гордиться, то вы ошибаетесь. Эмоции совсем другие… Каждый раз испытываешь страх, каждый раз перед взлетом ты думаешь, вернешься ли на этот раз, или, возможно, это последний полет", - заявил военный летчик.

По словам подполковника, многие из полетов, которые удалось совершить, тяжело вспоминать, но память о них приходит во снах вместе с побратимами, которые погибли в боях.

"Никогда не забуду, как Даня Мурашко успел прокричать „Я отвернул", а уже через мгновение я увидел в зеркало попадание ракеты, мы летели парой… Или когда по мне открывали огонь из буквально всего, когда уничтожал колонны, и только после возвращения понимал, что мой Су-25 побит настолько, что ремонту не подлежит… Очевидно, что нормальный человек бежал бы от всего этого, но не ты. Ты должен быть здесь, должен вести за собой в бой, потому что там, на передке, тебя ждут наши воины, которые держат линию обороны до последнего вздоха, и они тоже хотят жить, они тоже устали от этой войны, но они стоят, и мы должны, потому что за нашими спинами наши семьи, вся Украина и украинский народ", - подчеркнул Ростислав Лазаренко.

Война России против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ проведут контрнаступление для того, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий. По мнению гаранта, Путину придется искать выход из ситуации после того как украинские войска подойдут к захваченному Крыму.

Журналисты CNN в своем материале написали о том, что агрессор Россия вновь прибегла к тактике масштабных ракетных ударов по Украине, чтобы заставить Киев отложить контрнаступление ВСУ. Украина в такой ситуации эффективно противостоит врагу, перехватывая большой процент ракет благодаря поставленным Западом системам ПВО.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что российские оккупанты сосредоточили в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей около 152 тысяч войск. По его словам, Москва не собирается отводить своих оккупантов, которые намерены "оборонять" захваченные позиции на юге.

Смотрите видео, в котором авиаэксперт рассказал, как США рассматривают вариант установки западных ракет на украинские истребители:

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