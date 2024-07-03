Чудом выжил новорожденный ребенок: всплыли жуткие подробности удара по Харькову

Российские оккупанты ударили авиабомбами по Харькову. Одна из них упала на окраине города, другие две - в частном секторе в Киевском районе города. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
В результате атаки были разрушены и повреждены частные дома, многоэтажка, почта, СТО, машины и спортзал.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".
В Сети появилось видео с места "прилета". На кадрах видно разрушенные дома.
Смотрите видео с места удара по Харькову:
Что известно о пострадавших
В результате вражеского удара пострадали 14 человек. Среди них есть младенец, которому только исполнилось две недели. По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, у ребенка резаная рваная рана головы. Он находится в состоянии средней тяжести.
Также пострадали два ребенка 8 лет. Мальчик оказался под завалами дома, его вовремя смогли спасти спасатели.
В общем известно о том, что пострадали люди в возрасте от одного месяца до 82 лет. Среди травмированных 6 мужчин и 7 женщин. Половина пострадавших находится в состоянии средней тяжести.
Спасателям пришлось через окно спасать пожилую женщину, которая оказалась заблокирована в собственном доме и не могла самостоятельно передвигаться.
Чем РФ ударила по Харькову
В прокуратуре отметили, что российские оккупанты ударили по Харькову боеприпасом УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см). Его запуск был осуществлен из населенного пункта Батрацкая Дача Белгородской области РФ.
В Сети появилось видео с последствиями удара. В прокуратуре показали обломок этого боеприпаса.
Смотрите видео с места удара по Харькову:
Взрывы в Харькове - последние новости по теме
Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в частности по жилым домам.
Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.
Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
30 июня в результате нового удара по Харькову было повреждено здание грузового отделения Новой почты. Погиб по меньшей мере один человек, пострадали - 10 человек. Среди пострадавших был 8-месячный ребенок. Взрывная волна открыла дверь машины и мальчика выбросило на асфальт.
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