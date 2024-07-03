Чудом выжил новорожденный ребенок: всплыли жуткие подробности удара по Харькову

Российские оккупанты ударили по частным домам в Харькове. В результате этого пострадали 14 человек.

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Россияне ударили по частным домам в Харькове / Коллаж: Главред, фото: Олег Синегубов

Российские оккупанты ударили авиабомбами по Харькову. Одна из них упала на окраине города, другие две - в частном секторе в Киевском районе города. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В результате атаки были разрушены и повреждены частные дома, многоэтажка, почта, СТО, машины и спортзал.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

видео дня

В Сети появилось видео с места "прилета". На кадрах видно разрушенные дома.

Смотрите видео с места удара по Харькову:

Россияне ударили по частным домам в Харькове / фото: скриншот

Что известно о пострадавших

В результате вражеского удара пострадали 14 человек. Среди них есть младенец, которому только исполнилось две недели. По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, у ребенка резаная рваная рана головы. Он находится в состоянии средней тяжести.

Также пострадали два ребенка 8 лет. Мальчик оказался под завалами дома, его вовремя смогли спасти спасатели.

В общем известно о том, что пострадали люди в возрасте от одного месяца до 82 лет. Среди травмированных 6 мужчин и 7 женщин. Половина пострадавших находится в состоянии средней тяжести.

Спасателям пришлось через окно спасать пожилую женщину, которая оказалась заблокирована в собственном доме и не могла самостоятельно передвигаться.

Чем РФ ударила по Харькову

В прокуратуре отметили, что российские оккупанты ударили по Харькову боеприпасом УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см). Его запуск был осуществлен из населенного пункта Батрацкая Дача Белгородской области РФ.

В Сети появилось видео с последствиями удара. В прокуратуре показали обломок этого боеприпаса.

Смотрите видео с места удара по Харькову:

Россияне ударили по частным домам в Харькове / фото: скриншот

Взрывы в Харькове - последние новости по теме

Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в частности по жилым домам.

Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.

Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

30 июня в результате нового удара по Харькову было повреждено здание грузового отделения Новой почты. Погиб по меньшей мере один человек, пострадали - 10 человек. Среди пострадавших был 8-месячный ребенок. Взрывная волна открыла дверь машины и мальчика выбросило на асфальт.

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