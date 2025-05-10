Путинистку Нетребко теперь объявили в розыск в ее родной террористической России.

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Путинистку Нетребко объявили в розыск / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Что совершила Нетребко

Что ей грозит

Российскую оперную певицу Анну Нетребко, которая яро поддерживает президента-диктатора Владимира Путина, объявили в розыск в террористической России.

Как пишет пропагандистский ресурс Стархит, причиной стали затянувшиеся разбирательства по поводу ее квартиры в Санкт-Петербурге.

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Власти на протяжении двух лет безуспешно пытались добиться доступа коммунальных служб в элитную квартиру на улице Союза Печатников. Основная цель: проверить, не проводилась ли там незаконная перепланировка.

Анна Нетребко / facebook.com/annanetrebko

Суд в Санкт-Петербурге обязал путинистку впустить представителей жилищных служб в квартиру. Однако исполнительное производство по этому делу до сих пор не исполнено. В связи с этим Федеральная служба судебных приставов приняла решение объявить Нетребко в розыск как должника.

Если Анна Нетребко продолжит игнорировать решение суда, ей грозит неустойка — по 20 тысяч рублей за каждый месяц просрочки. Также Нетребко владеет недвижимостью в Австрии, США и ОАЭ. Основным же местом жительства и налоговой резиденцией для нее остается Вена. Австрийское гражданство певица получила еще в начале нулевых.

Нетребко объявили в розыск / Фото РБК

Сейчас в террористической России певицу не особенно жалуют на родине, а за рубежом ей пришлось отказаться от ряда выходных гастролей из-за ее поддержки террориста Путина и убийства мирных украинских жителей.

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Ранее Главред писал о том, что путинистка Аллегрова поделилась, что в свои 73 года уже не может давать концертов. Она много выступлений пропускает.

Напомним, ранее оперная певица и экс-депутат государственной думы РФ Мария Маскакова рассказала о том, как нынешний президент России, который пытается уничтожить Украину и ее народ, чуть не покалечил ее 14-летнюю знакомую.

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