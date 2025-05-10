Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Этикет на лестнице: с какой стороны подниматься и как правильно шагать

Анна Ярославская
10 мая 2025, 11:07
169
Самое важное - понимать "правила движения" на лестнице.
Джамила Мусаева
Джамила Мусаева рассказала об этикете на лестнице / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно шагать по лестнице
  • С какой стороны нужно спускаться по лестнице

Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева раскрыла нюансы этикета на лестнице, а именно - как правильно подниматься и спускаться, чтобы выглядеть элегантно.

Если вам интересны другие рекомендации от этого специалиста, читайте материал: Семь правил этикета, которые мы нарушаем и даже не знаем об этом.

Как правильно идти по лестнице

Первое правило, которое нужно помнить при использовании лестницы – это понимать, с какой стороны вы поднимаетесь и с какой стороны спускаетесь, особенно если есть всего одна лестница, по которой движутся в обе стороны.

"Та сторона, которая ближе к перилам, то есть правая сторона будет той, по которой я поднимусь по лестнице. Если я развернусь спиной к перилам лестницы, то моя правая сторона будет как раз той, по которой я поднимусь. А левая сторона – той, по которой я спущусь", - рассказала Мусаева на своем Youtube-канале.

Если два человека одновременно идут по лестнице, то вы можете использовать любую сторону лестницы, пишет Главред.

Как спускаться по лестнице
Как спускаться по лестнице / скриншот

Правила этикета на лестнице также зависят и от страны пребывания. Например, в Великобритании или Японии движение происходит по левой стороне, что означает, что вам нужно будет сменить правила в этих странах.

"Так что везде, кроме Великобритании и Японии, правила правила просты – по лестнице вы идете по правой стороне, а в Великобритании и Японии – наоборот", - сказала Мусаева.

Также важно помнить, как правильно пользоваться перилами. Важный момент: никогда не хватайтесь за перила слишком сильно.

"Вы должны скользить рукой по перилам. Так ваше движение будет более изящным и элегантным, и вам не будет казаться, что вы застряли на одной конкретной ступеньке", - сказала специалист по этикету.

Рука должна скользить по перилам
Рука должна скользить по перилам / скриншот

Важное правило этикета – следить за тем, чтобы ваш подбородок был параллелен земле, а голова - высоко, а не опущена. Если вы идете и смотрите на свои ноги, то голова будет опущена, и таким образом вы никогда не будет выглядеть уверенно и элегантно.

Также важно знать, как правильно ступать по лестнице.

"Всегда начинайте с пятки, а затем – носком. Так вам будет легче поддерживать баланс. И важно, чтобы одна нога была на земле, прежде чем вы поднимете другую. Если вы спешите, это может привести к потере равновесия", - сказала специалист.

Рукой можно придержать платье
Рукой можно придержать платье / скриншот

Если на вас длинное вечернее платье, то оно может мешать подниматься или спускаться по лестнице. Вы можете использовать свободную руку, чтобы придержать платье.

Если кто-то хочет с вами поговорить, то лучше предложить человеку продолжить разговор, когда вы спуститесь или подниметесь по лестнице, чтобы не блокировать ее.

Смотрите видео - Как ходить по лестнице элегантно:

Ранее Главред писал, как правильно есть пиццу - руками или вилкой.

Вам также может быть интересно:

Кто такая Джамила Мусаева

Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек.

"Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала.

Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

правила этикета этикет
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Когда потепление накроет Украину: синоптик сказала точную дату

Когда потепление накроет Украину: синоптик сказала точную дату

12:50Синоптик
Путина поставили в неудобное положение во время парада: в ISW описали детали

Путина поставили в неудобное положение во время парада: в ISW описали детали

11:59Мир
Угроза наступления РФ на Одессу: полковник сказал, когда возможен удар врага

Угроза наступления РФ на Одессу: полковник сказал, когда возможен удар врага

11:48Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят заморозки -3 градуса: в каких областях Украины резко похолодает

Ударят заморозки -3 градуса: в каких областях Украины резко похолодает

Украину атакует 5-градусный мороз и пойдет снег: синоптики ошеломили прогнозом

Украину атакует 5-градусный мороз и пойдет снег: синоптики ошеломили прогнозом

"Врезал" 5-балльный шторм: когда закончится затяжная магнитная буря

"Врезал" 5-балльный шторм: когда закончится затяжная магнитная буря

"Считала селючкой и ей нравился мой муж": Фреймут разнесла Машу Ефросинину

"Считала селючкой и ей нравился мой муж": Фреймут разнесла Машу Ефросинину

Что не так на автобусной остановке: за 6 секунд загадку разгадает только гений

Что не так на автобусной остановке: за 6 секунд загадку разгадает только гений

Последние новости

12:50

Когда потепление накроет Украину: синоптик сказала точную дату

12:36

Почему Украина воздержалась от удара по РФ во время парада: названа причинаВидео

12:35

Удивительное домашнее удобрение для огурцов: садовод развенчала популярный мифВидео

12:05

Российскую оперную певицу и доверенное лицо Путина объявили в розыск

11:59

Путина поставили в неудобное положение во время парада: в ISW описали детали

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:48

Угроза наступления РФ на Одессу: полковник сказал, когда возможен удар врага

11:35

"Справедливо": Ким Чен Ын прокомментировал участие КНДР в войне на стороне РФ

11:22

Звезду "Служебного романа" госпитализировали в тяжелом состоянии

11:07

Этикет на лестнице: с какой стороны подниматься и как правильно шагатьВидео

Реклама
10:56

Где спрятана буква Е: только самый внимательный ее увидит за 5 секунд

10:34

Иран поставит РФ пусковые установки для ракет Fath-360: в Reuters назвали риски

10:13

Есть 2 сценария развития войны в Украине, один сыграет против нас - КоваленкоВидео

09:48

Рост цен на продукты в Украине побил рекорд в 75%: что подорожало больше всего

09:36

Семь правил этикета, которые мы нарушаем и даже не знаем об этомВидео

09:25

Гороскоп Таро на сегодня 10 мая: Девам - отстоять себя, Весам - слушать интуицию

09:05

РФ готова согласиться на 30-дневное перемирие, но выдвинула условия: что она хочет

09:00

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяВидео

08:50

В Украине бушует масштабная магнитная буря: какие регионы под наибольшей угрозой

08:47

Изоляция и дисциплина: транзит Сатурна определит гороскоп для Тельцов на три годаВидео

08:05

Взять и отойти: можно ли в Украине создать 30-километровую демилитаризованную зонумнение

Реклама
07:56

Пакистан начал широкомасштабную военную операцию против Индии и созвал заседание по "ядерке"

06:30

Украину атакует 5-градусный мороз и пойдет снег: синоптики ошеломили прогнозом

06:10

Трамп дал Путину новый дедлайн: пойдет ли РФ на 30 дней тишины?мнение

05:50

Загадка для самых внимательных: найдите 4 киви среди птиц за 5 секунд

05:31

Гороскоп на завтра 11 мая: Близнецам - необычайная удача, Скорпионам - сюрприз

05:10

Что означает слово "шибко": какие распространенные синонимы можно использоватьВидео

04:39

В мае Сатурн войдет в знак Овна: каких больших перемен ждать до 2028 года

04:05

Большинство моет неправильно: как очистить контейнер от жира за 30 секунд

03:30

Почему не ладится с любовью: астрологи назвали 4 знака, которым пора остановиться

03:16

Гороскоп по лунному календарю: что нельзя делать 10 мая, чтобы не потерять силу

03:00

Можно ли в церкви зажигать свечу от другой свечи: священник ответилВидео

02:31

Угроза для правительственного квартала: названы цели для ударов Орешником

01:42

4 знака зодиака, которые исполнят мечту в мае

01:36

Фицо сделал заявление в пользу РФ: что пообещал премьер Словакии Путину

01:08

Воздушное пространство закрывается: названа дата вероятного запуска "Орешника"

00:33

Макрон сделал заявление о Путине: СМИ раскрыли подробности

00:31

"Исторический шаг": государства поддержали создание Спецтрибунала для РФ - Ермак

00:21

Доллар идет вверх: украинцам рассказали, к чему готовиться

09 мая, пятница
23:34

МИД сделал ответный шаг: как отреагировали на иностранных лидеров в параде РФ

23:25

Срывал крыши и валил деревья: по Украине пронесся мощный смерчФотоВидео

Реклама
23:00

Украинцам будут выплачивать до 4500 грн ежемесячно: как оформить новую помощь

22:47

Женщина подала на развод после 12 лет брака из-за ChatGPT: что он натворил

22:32

ЕС направил Украине 1 млрд евро замороженных активов РФ: на что потратят деньги

22:20

США получили информацию о возможном ударе по Украине: подробности

22:16

После нормы о "спирте": эксперт назвал АЗС, которые лучше объезжать десятой дорогой

22:08

Необратимо: врач раскрыл диагноз Аллегровой и причину ее скандальных выходок

21:50

Магучих берет золото на What Gravity Challenge: подробности соревнований в КатареВидео

21:45

Ольга Фреймут рассказала, почему ее муж не может отказаться от паспорта РоссииВидео

21:28

О прекращении огня могут объявить в ближайшие часы или дни - Reuters

21:05

"Обещаю как офицер - офицеру": письмо бойца деду-фронтовику, от которого появляются слезы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять