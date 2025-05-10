Этикет на лестнице: с какой стороны подниматься и как правильно шагать

Самое важное - понимать "правила движения" на лестнице.

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Джамила Мусаева рассказала об этикете на лестнице / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно шагать по лестнице

С какой стороны нужно спускаться по лестнице

Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева раскрыла нюансы этикета на лестнице, а именно - как правильно подниматься и спускаться, чтобы выглядеть элегантно.

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Как правильно идти по лестнице

Первое правило, которое нужно помнить при использовании лестницы – это понимать, с какой стороны вы поднимаетесь и с какой стороны спускаетесь, особенно если есть всего одна лестница, по которой движутся в обе стороны.

"Та сторона, которая ближе к перилам, то есть правая сторона будет той, по которой я поднимусь по лестнице. Если я развернусь спиной к перилам лестницы, то моя правая сторона будет как раз той, по которой я поднимусь. А левая сторона – той, по которой я спущусь", - рассказала Мусаева на своем Youtube-канале.

Если два человека одновременно идут по лестнице, то вы можете использовать любую сторону лестницы, пишет Главред.

Как спускаться по лестнице / скриншот

Правила этикета на лестнице также зависят и от страны пребывания. Например, в Великобритании или Японии движение происходит по левой стороне, что означает, что вам нужно будет сменить правила в этих странах.

"Так что везде, кроме Великобритании и Японии, правила правила просты – по лестнице вы идете по правой стороне, а в Великобритании и Японии – наоборот", - сказала Мусаева.

Также важно помнить, как правильно пользоваться перилами. Важный момент: никогда не хватайтесь за перила слишком сильно.

"Вы должны скользить рукой по перилам. Так ваше движение будет более изящным и элегантным, и вам не будет казаться, что вы застряли на одной конкретной ступеньке", - сказала специалист по этикету.

Рука должна скользить по перилам / скриншот

Важное правило этикета – следить за тем, чтобы ваш подбородок был параллелен земле, а голова - высоко, а не опущена. Если вы идете и смотрите на свои ноги, то голова будет опущена, и таким образом вы никогда не будет выглядеть уверенно и элегантно.

Также важно знать, как правильно ступать по лестнице.

"Всегда начинайте с пятки, а затем – носком. Так вам будет легче поддерживать баланс. И важно, чтобы одна нога была на земле, прежде чем вы поднимете другую. Если вы спешите, это может привести к потере равновесия", - сказала специалист.

Рукой можно придержать платье / скриншот

Если на вас длинное вечернее платье, то оно может мешать подниматься или спускаться по лестнице. Вы можете использовать свободную руку, чтобы придержать платье.

Если кто-то хочет с вами поговорить, то лучше предложить человеку продолжить разговор, когда вы спуститесь или подниметесь по лестнице, чтобы не блокировать ее.

Смотрите видео - Как ходить по лестнице элегантно:

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Кто такая Джамила Мусаева Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек. "Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала. Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

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