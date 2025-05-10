Звезду "Служебного романа" госпитализировали в тяжелом состоянии

Кратко:
- Что случилось со Светланой Немоляевой
- Какую операцию ей провели
Звезду советского кино, в частности фильма "Служебный роман" Светлану Немоляеву, госпитализировали в тяжелом состоянии и с проблемами с сердцем.
Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, 88-летнюю Немоляеву госпитализировали в больницу, так как с 2015 года актриса периодически жаловалась на давление, аритмию, головокружения, потерю сознания, озноб, слабость, одышку и потемнение в глазах.
Немоляевой провели операцию по восстановлению ритма сердца. Актриса последние 10 лет страдает от кардиопроблем.
Как пишут пропагандисты, на днях ей провели криобаллонную абляцию, устранили проблемные участки сердечно-сосудистой системы, стабилизировали состояние и выписали через три дня стационара. Врачи рекомендовали ей наблюдаться у кардиолога, следить за нагрузками и здоровьем.
Отметим, что свою позицию о войне в Украине она предпочитает держать при себе, публично озвучивая нарратив многих "артистов вне политики", дескать "за все хорошее, против всего плохого".
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Ранее Главред уже писал о том, что советской и российской актрисы Светланы Немоляевой, которая прославилась благодаря роли Оленьки в фильме "Служебный роман", начались проблемы с сердцем.
Ранее также певицу украинского происхождения Наташу Королеву, которая так же, как и Лорак, игнорирует войну в Украине в страхе потерять кормушку в РФ, раскритиковали за поездку в США.
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Кто такая Светлана Немоляева
Светлана Немоляева - советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа; народная артистка РСФСР; актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского с 1959 года.
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