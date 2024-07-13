Мощный удар ВСУ на Харьковщине: уничтожены десятки российских штурмовиков

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают вести наступление, а также готовят новые подразделения для атак в Волчанске.
Как сообщили в оперативно-тактической группировке войск "Харьков", всего с начала суток произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск. Сил обороны отразили 5 вражеских атак.
"Враг пытается провести перегруппировку своих подразделений в направлении Липцев и в Волчанске, а также осуществляет подготовку подразделений 153 мсп 47 мсд и 138 ОМСБр 6А к атакам в Волчанске", - уточнили украинские защитники.видео дня
Вместе с тем было зафиксировано 19 вражеских авиационных ударов (43 КАБ) в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы, Старица, Купянск и Глубокое. Также оккупанты нанесли 28 ударов дронами-камикадзе и совершил 487 обстрелов.
Что за город Волчанск?
Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
Потери оккупантов РФ
Уточняется, что российские войска на Харьковском направлении потеряли за сутки 112 человек (уничтоженными и ранеными).
Среди уничтоженной техники РФ:
- 2 танка;
- 1 ББМ;
- 9 артсистем;
- 7 автомобилей;
- 1 система ПВО;
- 3 единицы специальной техники;
- 40 БПЛА;
- 77 укрытий личного состава врага;
- 3 стартовых позиции беспилотников.
Бои на Харьковщине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора России пыталась давить в районе Боровой на Харьковщине, применяя для этого дивизию. Однако в результате успешных действий украинских защитников бригада была полностью разбита. Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
Напомним, как сообщалось, российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. Из 10 350 в штурмах "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения, рассказал заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук.
Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что армия страны-агрессора России обратила внимание на новое направление на Харьковщине. Там оккупанты могут попытаться наступать.
Читайте также:
- Захват Киева и уничтожение Харькова: западные СМИ узнали худший сценарий Путина
- Чудом выжил новорожденный ребенок: всплыли жуткие подробности удара по Харькову
- Россия "сточила" 90% своего ресурса под Харьковом: наступление "стоило дорого"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред