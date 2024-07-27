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Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление

Алексей Тесля
27 июля 2024, 15:09
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Уничтожено 11 танков, 23 боевые бронемашины, 35 пушек и минометов РФ, рассказали в ОСГВ "Хортица".
Уничтоженная российская техника, украинские военные
Украинские военные уничтожают силы оккупантов / 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

В результате успешной боевой работы на восточном направлении украинские подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 2747 огневых задач.

При этом российские оккупанты потеряли 1063 военнослужащих, говорится в сообщении в Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Также уничтожено 11 танков, 23 боевые бронемашины, 35 пушек и минометов и 2 противотанковых средства.

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Вместе с тем российские войска также потеряли одно средство ПВО и два средства РЭБ.

Нашим защитникам удалось уничтожить 65 единиц автомобильной техники и 10 единиц специальной техники.

Кроме того, также было обезврежено 316 вражеских БПЛА.

Силы обороны поразили 114 укрытий, 9 складов боеприпасов и 3 склада с горюче-смазочными материалами.

Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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Ранее подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке. Украинские военные контролируют ситуацию и дают адекватный ответ врагу, подчеркнул Назар Волошин.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях. Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в Луганской области вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля.

Напомним, как сообщалось, российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. Из 10 350 в штурмах "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения, рассказал заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук.

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/ Главред

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