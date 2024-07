Войска РФ изменили одну из задач на фронте, им не хватает резервов – ISW

Российские оккупанты пытаются оказывать давление на группировки Сил обороны Украины по всему фронту, чтобы не допустить перехвата ими инициативы на поле боя. Враг, вероятно, считает, что не сможет добиться быстрых результатов в районе Авдеевки. Его силы будут отвлечены на операции с юго-запада от Донецка до Торецка Донецкой области. Похоже, у россиян не хватает резервов. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

Также аналитики акцентировали внимание на том, что подразделения РФ отказались действовать в направлении Авдеевки исключительно как оперативно-маневренная сила.

"Недавно российские военные расширили зону ответственности центральной группировки российских войск в Донецкой области, что свидетельствует о том, что военное командование РФ отказалось от предыдущей задачи группировки, которая заключалась в том, чтобы действовать исключительно как оперативно-маневренная сила на Авдеевском направлении", - сказано в сообщении.

Также аналитики отметили, что военное командование может поставить задачу своим оккупантам центральной группировки по контролю основных наступательных усилий в Донецкой области. Это означает, что враг не верит в быстрое продвижение в районе Авдеевки.

Вероятно, центральной группировке российских войск не хватает резервов, чтобы ускорить наступление в районе Авдеевки и сохранить темпы наступательных действий на Торецком и Донецком направлениях.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.