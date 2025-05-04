Чем могут заменить гарантии безопасности для Украины: президент Чехии удивил заявлением

Сейчас партнеры еще не будут принимать решение о размещении мировых сил в Украине.

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Чем могут заменить гарантии безопасности для Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП, 78 ОДШП

Украина рассчитывает на гарантии безопасности. Однако сейчас еще рано говорить об этом и размещении мировых сил, ведь до сих пор не было заключено мировое соглашение. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отдельные государства будут принимать решение о том, какие именно силы будут размещаться в Украине и под каким мандатом.

"Мы сейчас говорили о гарантиях, которые мы можем получить - или политическими гарантиями, или комбинациями. Я убежден, комбинации гарантий экономических, политических и военных - достаточная мера без гарантий безопасности для Украины. На сегодня не обсуждается конкретно, какие войска будут размещаться в Украине", - сказал Петр Павел. видео дня

Гарантии безопасности для Украины / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал заявление команды президента США Дональда Трампа о том, что вопрос предоставления Украине гарантий в соответствии с 5-й статьей Устава НАТО без официального вступления в Альянс остается открытым.

Президент Чехии Петр Павел отметил, что гарантии безопасности для Украины могут включать две составляющие: соглашение с США по минеральным ресурсам и поддержку европейских стран.

В то же время министр финансов США Скотт Бессант подчеркнул, что гарантии безопасности Украине будут предоставлять европейские государства, а не Соединённые Штаты, и призвал президента Владимира Зеленского учесть этот факт.

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Кто такой Петр Павел Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023 года.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года. Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32% голосов во втором туре

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