У россиян бешеные потери: Силы обороны мощно влупили по полигону на Луганщине

Силы обороны Украины мастерски атаковали полигон российских оккупантов на Луганщине. Там удалось ликвидировать кучу россиян. Об этом сообщает российский Телеграмм-канал "Досье шпиона".
Как отмечается, там размещались российские оккупанты из 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии Вооруженных сил РФ (в/ч 22316 в Екатеринбурге).
"Военнослужащие проводили построение перед отправкой на подкрепление передовых позиций 228 мсп в район н.п. Камень. Удар нанесен с применением баллистических ракет типа "ATACMS", - говорится в сообщении.видео дня
По данным издания, в РФ 19 погибших оккупантов и 71 - раненый.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, что РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий. Россия четыре раза атаковала оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска и Глубокого. Майор ВСУ заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, все попытки наступления на Харьковщину с двух сторон пока у оккупантов неудачные.
Аналитики мониторинговой группы DeepState сообщили, что враг продвинулся на 4 направлениях в Донецкой области. Армия РФ смогла продвинуться в районе четырех населенных пунктов в Донецкой области. Силы обороны Украины смогли отбросить врага вблизи улицы Заводская в поселке Нью-Йорк.
ВСУ вышли из двух населенных пунктов, ведь позиции было удержать невозможно. Российские оккупанты пытаются "продавливать" линию фронта на многих направлениях. Из-за этого украинские военные были вынуждены отойти из Крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине.
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