У россиян бешеные потери: Силы обороны мощно влупили по полигону на Луганщине

Потери российских оккупантов составляют более 70 человек только ранеными.

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Силы обороны атаковали полигон россиян / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Силы обороны Украины мастерски атаковали полигон российских оккупантов на Луганщине. Там удалось ликвидировать кучу россиян. Об этом сообщает российский Телеграмм-канал "Досье шпиона".

Как отмечается, там размещались российские оккупанты из 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии Вооруженных сил РФ (в/ч 22316 в Екатеринбурге).

"Военнослужащие проводили построение перед отправкой на подкрепление передовых позиций 228 мсп в район н.п. Камень. Удар нанесен с применением баллистических ракет типа "ATACMS", - говорится в сообщении. видео дня

По данным издания, в РФ 19 погибших оккупантов и 71 - раненый.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий. Россия четыре раза атаковала оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска и Глубокого. Майор ВСУ заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, все попытки наступления на Харьковщину с двух сторон пока у оккупантов неудачные.

Аналитики мониторинговой группы DeepState сообщили, что враг продвинулся на 4 направлениях в Донецкой области. Армия РФ смогла продвинуться в районе четырех населенных пунктов в Донецкой области. Силы обороны Украины смогли отбросить врага вблизи улицы Заводская в поселке Нью-Йорк.

ВСУ вышли из двух населенных пунктов, ведь позиции было удержать невозможно. Российские оккупанты пытаются "продавливать" линию фронта на многих направлениях. Из-за этого украинские военные были вынуждены отойти из Крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине.

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