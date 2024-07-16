РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий: ситуация на фронте

Россия активизировалась на Кураховском направлении, давит на Торецк и бросает "мясные" штурмовые бригады на Харьковщину.

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Продолжается российско-украинская война / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Россияне продолжают штурмовать оборонительные позиции ВСУ. За вторник, 16 июля, Генштаб зафиксировал 65 боевых столкновений. Среди прочего, захватчики попытались еще четыре раза наступать под Харьковом, там - потери на уровне дивизий, отмечает, в свою очередь, майор ВСУ Максим Жорин.

Харьковское направление

Россия четыре раза атаковала оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска и Глубокого.

Как отметил майор ВСУ заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, все попытки наступления на Харьковщину с двух сторон пока у оккупантов неудачные.

видео дня

"Все эти видео, где они плачут о потерях на Харьковском направлении - правда, потому что потери у них действительно огромные, уже на уровне дивизий. Некоторые дивизии им вообще сейчас приходится выводить и менять. Замыслы прорываться на Харьковщине с двух сторон пока РФ не очень удались", - написал он.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Купянское направление

Враг совершил 8 штурмовых действий неподалеку от Степной Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Берестового и Андреевки. Шесть боев закончились, еще два - продолжаются.

Лиманское направление

Захватническая армия атаковала пять раз вблизи Невского и Макеевки. Украинские защитники отбили четыре атаки, еще одна - продолжается.

Северское направление

В течение дня враг семь раз атаковал в районах Верхнекаменского, Переездного и Северного. Наши воины шесть штурмов отбили, еще одно боестолкновение - продолжается.

Краматорское направление

Оккупанты 5 раз осуществляли штурмовые действия. СЗСУ остановили две атаки россиян вблизи Опытного и Часового Яра, еще три атаки продолжаются в районе Клещеевки.

Торецкое направление

Противник атаковал шесть раз неподалеку от Северного, Торецка и Нью-Йорка. Четыре боя завершились без успеха для оккупантов, еще два - продолжаются.

Покровское направление

С начала суток оккупанты совершили наибольшее количество попыток потеснить защитников в районах населенных пунктов Новоалександровка, Калиновое, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Уманское.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили девять атак, пять боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Кураховское направление

Враг стал активнее - 12 раз атаковал вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. Восемь боев завершены, четыре - продолжаются.

Времовское направление

ВС РФ дважды атаковали позиции наших войск возле Водяного. В результате боестолкновений россияне потерпели неудачу.

Ореховское направление

Противник пытался прорвать украинскую оборону возле Малой Токмачки и Новоандреевки - успеха не имел.

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты сместили основную интенсивность активных наступательных действий из города Часов Яр на Торецкое направление. Однако враг продолжает обстреливать город.

По наблюдениям западных аналитиков, Вооруженные силы Украины накопили необходимый личный состав и военную технику и уже пытаются бороться за инициативу на поле боя, проводя тактические контратаки.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что дроны являются одним из приоритетов для войска, поскольку в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией.

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