ВСУ начали контратаковать: в ISW рассказали о ситуации на фронте

Вооруженные силы Украины накопили необходимый личный состав и военную технику и уже пытаются бороться за инициативу на поле боя, проводя тактические контратаки. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 10 июля.

Как отмечают эксперты ISW, прибытие западной помощи позволило украинским силам стабилизировать критические участки фронта.

"Украинские силы провели тактически значимые и успешные локализованные контратаки на севере Харьковской области и в направлении Кременной (в районе границы Донецкой и Луганской областей), начиная с середины мая 2024 года. Украинские силы пока не проводят контратаки в масштабах, необходимых для захвата инициативы на поле боя", - пишут аналитики.

Однако российские войска начинают испытывать давление украинских контратак, что подчеркивает, что линия фронта не является такой статичной, как ее оценивает российский диктатор Владимир Путин.

В частности, украинские контратаки на севере Харьковской области вынудили российские войска передислоцировать свои отдельные подразделения из тех мест, где гипотетически должно было находиться их централизованное командование. Россия перебросила подразделения 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот) и батальонную тактическую группу 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") на север Харьковской области в середине июня. В то же время другие подразделения 810-й пехотной и 9-й мотострелковой бригад оставались вблизи Крынок на Херсонщине, и Торецка в Донецкой области.

В ISW добавили, что российское военное командование разделяло и развертывало подразделения российских воздушно-десантных формирований по всей линии фронта. Это является сильным показателем того, что российские силы начинают чувствовать давление украинских контратак. Однако способность Украины проводить более мощные и организованные контратаки по-прежнему зависит от постоянной военной поддержки Запада.

"Украинские силы уже пытаются бороться за инициативу на поле боя в ограниченных и локальных контратаках на тактическом уровне. Это свидетельствует о том, что нынешнее состояние позиционной войны вдоль линии фронта не является стабильным на неопределенное время", — говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.