Армия РФ оккупировала село в 20 км от Покровска в Донецкой области - DeepState

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, враг с большой силой пробивается вперед. Аналитики сообщили о неутешительных новостях.

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На Покровском направлении врагу удалось захватить еще один населенный пункт / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин карты

В Покровском районе Донецкой области сейчас идут одни из самых ожесточенных боев. В течение последних недель ВСУ и эксперты сообщают о большом давлении врага. А сегодня, 11 июля, около полуночи аналитики DeepState в Telegram опубликовали информацию об оккупации села Евгеновка, что находится в 20 километрах от Покровска.

По их наблюдениям, Евгеновка сейчас находится в красной зоне, что означает контроль над этим населенным пунктом оккупационными силами РФ. До этого они уже сообщали об оккупации противником еще двух населенных пунктов Покровского района.

По данным DeepState под контролем российских агрессоров находится и село Сокол и поселок Восход в Донецкой области. Важно отметить, что Генштаб ВС Украины пока не комментировал данную информацию.

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Кроме Евгеновки, по данным экспертов DeepState в армии страны-агрессора РФ есть успех на Мариупольском направлении. Там врагу удалось продвинуться возле населенного пункта Юрьевка.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости с горячих направлений

Накануне российское Минобороны в своей сводке сообщило о якобы оккупации населенного пункта Яснобродовка Покровского района Донецкой области. Однако, в ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами поселка.

Ранее стало известно, что российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. С 10 350 в штурмах из ВСУ "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения.

Напомним, в Генштабе сообщали, что наиболее горячим является Покровское направление, где россияне постоянно проводят штурмы и пытаются выбить украинских защитников.

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