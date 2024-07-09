'Шахеды' стало труднее обнаруживать: офицер резерва ВСУ описал новую хитрость РФ

Оккупанты начали запускать дроны-камикадзе так, чтобы они летели выше, и из-за этого украинской ПВО труднее их сбивать.

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Офицер резерва ВСУ описал новую хитрость РФ/ коллаж: Главред, фото: 125 отдельная бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

Российские оккупанты начали запускать дроны-камикадзе "Шахед" так, чтобы они летели выше - из-за этого противовоздушной обороне Украины стало труднее их сбивать.

Когда "Шахеды" летели низко, активно применялись средства аудиовизуального определения. То есть их можно было услышать и увидеть. Когда же дроны летят выше, на расстоянии, например, 3-3,5 километра над землей, нужно иметь мощный тепловизор, чтобы их обнаружить. Об этом сказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в интервью Главреду.

"Расстояние, на котором может работать мобильная огневая группа, составляет 1-1,5 километра. Если запустить "Шахеды" ниже, то они будут находиться вне зоны их боевого радиуса. Но есть интересный нюанс, который касается, например, применения пулеметов для борьбы с ними. Говорю по собственному опыту: одно дело, когда стрелковым оружием ты, условно говоря, должен стрелять прямо, и у тебя есть предельное расстояние поражения цели. Например, у автомата Калашникова АК-74 заявлена предельная дальность стрельбы - 900 метров. Если пытаться стрелять им вверх, тогда начинает противодействовать сила тяжести, хотя расстояние довольно серьезно сокращается", - отметил Крамаров. видео дня

Он рассказал, что для ударов по вражеским "Шахедам" подходят даже классические зенитные установки ЗУ-23, а также те, что поступали от стран Запада, поскольку у последних снаряд рассчитан на разрыв в воздухе и дальнейшее уничтожение обломками. Но учитывая территорию Украины и количество целей, таких систем может быть недостаточно.

"Отдельный вопрос - развертывание и обнаружение. "Шахед" - это такой тип цели, для которого нужно развернуться и понять траекторию, пока он долетит. К тому же, он маневрирует, хоть и не так далеко. Когда "Шахеды" летели низко, активно применялись средства аудиовизуального определения. То есть их можно было услышать и увидеть. Если они будут лететь выше, на расстоянии, например, 3-3,5 километра над землей, нужно иметь мощный тепловизор, чтобы их обнаружить. Тем не менее, если было бы больше классических зенитных ракет хотя бы советского образца вроде "Оса", "БУК-M1", то ими бы можно было эффективно работать по "Шахедам", - объяснил Крамаров.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Дроны "Шахед"/ Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости

Утром в понедельник, 8 июля, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. Взрывы гремели во многих регионах. В результате удара было много погибших и раненых, в частности, в Киеве, Кривом Роге в Днепропетровской области, Днепре, а также в Покровске Донецкой области. Как сообщил утром 9 июля президент Украины Владимир Зеленский, по последним данным известно о 38 погибших, среди них четверо детей.

В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе Киева. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе. Были прилеты по энергетическим объектам столицы.

Все подробности ракетного удара по Киеву утром 8 июля 2024 года, читайте в материале: В Киеве и области - мощные взрывы: РФ ударила по детской больнице, много пострадавших.

Также ранее аналитики ISW описали новую угрозу - они отметили, что РФ использовала новую опасную тактику во время удара по Киеву.

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