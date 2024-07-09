РФ намеренно ударила по "Охматдету" ракетой Х-101: в СБУ озвучили улики

Анализ данных траектории полета, характер повреждений и большое количество видео и фото свидетельствуют, что удар по детской больнице был преднамеренным.

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РФ намеренно ударила по "Охматдету" ракетой Х-101/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, СБУ

Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства, свидетельствующие о том, что страна-агрессор Россия ударила по диагностическо-лечебному учреждению для детей "Охматдет" в Киеве ракетой Х-101, и что этот удар был преднамеренным.

В СБУ отметили, что, в частности, на месте трагедии были обнаружены части российской крылатой ракеты Х-101: обломок двигателя этой ракеты, обломки механизма раскрытия крыльев и блока постановки помех, а также средняя часть корпуса ракеты Х-101, обтекатель хвостового отсека, обломок гидроблока и обломки кожуха двигателя с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона).

В ведомстве отметили, что, согласно выводам экспертов, удар по "Охматдету" был преднамеренным.

видео дня

"Следственно-оперативная группа СБУ работает на месте трагедии с первых минут и делает всё возможное, чтобы собрать каждое вещественное доказательство. Выводы экспертов однозначны - это был целенаправленный удар российских оккупантов. Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов", - отметили в ведомстве.

В СБУ отметили, что на умышленность и целенаправленность этого удара по больнице указывает также характер разрушений - был полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, а окружающие здания имеют значительные повреждения. Такой характер разрушений присущ именно для боевой части ракеты Х-101, вес которой составляет 400 кг. В ведомстве отметили, что такие разрушения не могли быть вызваны ракетой, выпущенной из ЗРК NASAMS, ведь такие ракеты имеют в 20 раз менее мощные боевые части.

Также отмечается, что на имеющихся в открытом доступе фото и видео видно, что пропорции, форма и размеры ракеты, которая попала в "Охматдет", соответствуют российской ракете Х-101 и в то же время вообще не характерны для зенитных управляемых ракет, в том числе ракет к ЗРК NASAMS.

"Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, которая поражает больницу за несколько сотен метров, с размерами здания на переднем плане - циничная и бессмысленная манипуляция", - подчеркнули в СБУ.

Кроме этого, в ведомстве обратили внимание, что траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов.

Также в СБУ добавили, что нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно крылатой ракетой авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.

"Как отмечал председатель СБУ Василий Малюк, Служба безопасности сделает всё возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление: "Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", - подчеркнули в ведомстве.

Что известно о ракете Х-101 Х-101 – стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия. По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.

Ракета Х-101/ Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости

Утром в понедельник, 8 июля, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. Взрывы гремели во многих регионах. В результате удара было много погибших и раненых, в частности, в Киеве, Кривом Роге в Днепропетровской области, Днепре, а также в Покровске Донецкой области. Как сообщил утром 9 июля президент Украины Владимир Зеленский, по последним данным известно о 38 погибших, среди них четверо детей.

В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе Киева. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе. Были прилеты по энергетическим объектам столицы.

Все подробности ракетного удара по Киеву утром 8 июля 2024 года, читайте в материале: В Киеве и области - мощные взрывы: РФ ударила по детской больнице, много пострадавших.

Также ранее аналитики ISW описали новую угрозу - они отметили, что РФ использовала новую опасную тактику во время удара по Киеву.

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