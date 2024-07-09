УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ намеренно ударила по "Охматдету" ракетой Х-101: в СБУ озвучили улики

Алёна Воронина
9 июля 2024, 13:57
99
Анализ данных траектории полета, характер повреждений и большое количество видео и фото свидетельствуют, что удар по детской больнице был преднамеренным.
Ракетный удар по Охматдету 8 июля
РФ намеренно ударила по "Охматдету" ракетой Х-101/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, СБУ

Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства, свидетельствующие о том, что страна-агрессор Россия ударила по диагностическо-лечебному учреждению для детей "Охматдет" в Киеве ракетой Х-101, и что этот удар был преднамеренным.

В СБУ отметили, что, в частности, на месте трагедии были обнаружены части российской крылатой ракеты Х-101: обломок двигателя этой ракеты, обломки механизма раскрытия крыльев и блока постановки помех, а также средняя часть корпуса ракеты Х-101, обтекатель хвостового отсека, обломок гидроблока и обломки кожуха двигателя с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона).

В ведомстве отметили, что, согласно выводам экспертов, удар по "Охматдету" был преднамеренным.

видео дня

"Следственно-оперативная группа СБУ работает на месте трагедии с первых минут и делает всё возможное, чтобы собрать каждое вещественное доказательство. Выводы экспертов однозначны - это был целенаправленный удар российских оккупантов. Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов", - отметили в ведомстве.

В СБУ отметили, что на умышленность и целенаправленность этого удара по больнице указывает также характер разрушений - был полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, а окружающие здания имеют значительные повреждения. Такой характер разрушений присущ именно для боевой части ракеты Х-101, вес которой составляет 400 кг. В ведомстве отметили, что такие разрушения не могли быть вызваны ракетой, выпущенной из ЗРК NASAMS, ведь такие ракеты имеют в 20 раз менее мощные боевые части.

Также отмечается, что на имеющихся в открытом доступе фото и видео видно, что пропорции, форма и размеры ракеты, которая попала в "Охматдет", соответствуют российской ракете Х-101 и в то же время вообще не характерны для зенитных управляемых ракет, в том числе ракет к ЗРК NASAMS.

"Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, которая поражает больницу за несколько сотен метров, с размерами здания на переднем плане - циничная и бессмысленная манипуляция", - подчеркнули в СБУ.

Кроме этого, в ведомстве обратили внимание, что траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов.

  • Обломки российской ракеты Х-101 на месте удара по "Охматдету"
    Обломки российской ракеты Х-101 на месте удара по "Охматдету" СБУ
  • Обломки российской ракеты Х-101 на месте удара по "Охматдету"
    Обломки российской ракеты Х-101 на месте удара по "Охматдету" СБУ
  • Обломки российской ракеты Х-101 на месте удара по "Охматдету"
    Обломки российской ракеты Х-101 на месте удара по "Охматдету" СБУ
  • Обломки российской ракеты Х-101 на месте удара по "Охматдету"
    Обломки российской ракеты Х-101 на месте удара по "Охматдету" СБУ
  • Обломки российской ракеты Х-101 на месте удара по "Охматдету"
    Обломки российской ракеты Х-101 на месте удара по "Охматдету" СБУ
  • Обломки российской ракеты Х-101 на месте удара по "Охматдету"
    Обломки российской ракеты Х-101 на месте удара по "Охматдету" СБУ

Также в СБУ добавили, что нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно крылатой ракетой авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.

"Как отмечал председатель СБУ Василий Малюк, Служба безопасности сделает всё возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление: "Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", - подчеркнули в ведомстве.

Что известно о ракете Х-101

Х-101 – стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия.

По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.

Х-101
Ракета Х-101/ Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости

Утром в понедельник, 8 июля, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. Взрывы гремели во многих регионах. В результате удара было много погибших и раненых, в частности, в Киеве, Кривом Роге в Днепропетровской области, Днепре, а также в Покровске Донецкой области. Как сообщил утром 9 июля президент Украины Владимир Зеленский, по последним данным известно о 38 погибших, среди них четверо детей.

В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе Киева. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе. Были прилеты по энергетическим объектам столицы.

Все подробности ракетного удара по Киеву утром 8 июля 2024 года, читайте в материале: В Киеве и области - мощные взрывы: РФ ударила по детской больнице, много пострадавших.

Также ранее аналитики ISW описали новую угрозу - они отметили, что РФ использовала новую опасную тактику во время удара по Киеву.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине СБУ ракета вторжение России ракетный удар
Реклама

Главное за день

"Шахеды" стало труднее обнаруживать: офицер резерва ВСУ описал новую хитрость РФ

"Шахеды" стало труднее обнаруживать: офицер резерва ВСУ описал новую хитрость РФ

14:19 Украина
РФ намеренно ударила по "Охматдету" ракетой Х-101: в СБУ озвучили улики

РФ намеренно ударила по "Охматдету" ракетой Х-101: в СБУ озвучили улики

13:57 Украина
В Киеве выросло число жертв удара РФ: в "Охматдете" завершен разбор завалов

В Киеве выросло число жертв удара РФ: в "Охматдете" завершен разбор завалов

13:07 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди с грозами 7225

Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди с грозами

Количество погибших и пострадавших сильно увеличилось: спасатели шокировали деталями 2996

Количество погибших и пострадавших сильно увеличилось: спасатели шокировали деталями

Предательница Лиза Ющенко лицемерно отреагировала на обстрел Украины - детали 2972

Предательница Лиза Ющенко лицемерно отреагировала на обстрел Украины - детали

Валерия Леонтьева выгоняют из РФ - что случилось 1960

Валерия Леонтьева выгоняют из РФ - что случилось

Последние новости

14:35

Олимпиада-2024: кто будет представлять Украину, в каких видах, что смотреть

14:30

Украина призывает лишить Москву места члена Совбеза ООН - Кислица

14:23

Не так однозначно: что на самом деле означает логотип "Adidas" - скрытое послание

14:19

"Шахеды" стало труднее обнаруживать: офицер резерва ВСУ описал новую хитрость РФ

14:06

Повалий, Тодоренко и Лорак трусливо промолчали о российском теракте в Охматдете, а Соломко постит видео из РФ

Ангары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - КрамаровАнгары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - Крамаров
14:05

Польша может сбивать ракеты РФ над Украиной: в Госдепе сделали заявление

14:01

Сырский пообещал отомстить за удар по детской больнице Охматдет

13:57

РФ намеренно ударила по "Охматдету" ракетой Х-101: в СБУ озвучили уликиФото

13:42

Певец-военный Андрей Хлывнюк отомстил оккупантам за ОхматдетФото

Реклама
13:31

Как сделать, чтобы плита не грязнела - решение есть у вашего мужа

13:23

Северная Корея отправила в РФ своих элитных военных - для чего

13:20

"Огромное разочарование": Зеленский отреагировал на объятия премьера Индии и Путина

13:07

В Киеве выросло число жертв удара РФ: в "Охматдете" завершен разбор завалов

12:50

Врач Байдена сказал, болен ли президент США

12:43

Гнев Гваделупе: что думает мама Джей Ло про ее проблемы с Беном Аффлеком

12:33

В США оценили удары ВСУ ATACMS: что удалось уничтожить в Крыму

12:25

Как почистить сливной фильтр стиральной машины: проще, чем вы думаете

12:19

Три области накроют дожди с грозами: где в Украине изменится погода

12:16

"Киеву вырвали сердце" - Стивен Кинг и другие знаменитости поддержали Украину

12:10

"Откачивает скорая": всплыла неожиданная версия об отравленной воде в "Охматдете"Видео

Реклама
11:45

"Важно знать всем": какие места и области Украины в опасности - новый прогноз

11:43

"Всему есть предел": Пугачева отреагировала на обстрел Охматдета Россией

11:40

Китайский гороскоп на завтра 10 июля: Драконам - разрушительный день, Кроликам - прибыль

11:33

"Мать драконов" Эмилия Кларк напугала внешним видом: "С ней все в порядке?"

11:31

РФ использовала новую опасную тактику во время удара по Киеву: в ISW описали угрозу

11:23

"Очень положительный ответ": США могут направить Украине семь систем Patriot

11:19

Где на фронте за минувшие сутки было наиболее горячо

11:17

Более 12 часов без электричества: в Украине увеличат объемы отключений

11:16

Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, но есть и хорошие новости - CNN

10:50

"Сильно страдала": путинистка Кудрявцева выдала правду про измены мужа Алсу

10:30

Уже 38 погибших: Зеленский рассказал о спасательной операции после удара РФ

10:28

Валерия Леонтьева выгоняют из РФ - что случилось

10:24

Орбан написал тайное письмо руководству ЕС и раскрыл планы Путина в отношении Украины

10:17

"Серьезный вызов": офицер ВСУ раскрыл новую тактику ракетных ударов РФ

09:57

В Украине отменяют плату за газ для части потребителей: названы области

09:32

"От себя" ни слова: как беглец Влад Яма отреагировал на атаку РФ по Украине

09:12

РФ массированно атаковали дроны: взорвана нефтебаза, горит подстанцияВидео

08:50

Под завалами нашли тело мальчика: в Киеве выросло число жертв ракетного удара РФФото

08:48

Не надо этих бородатых аналогий с Финляндией!мнение

08:31

Гороскоп на завтра 10 июля: Рыб подведут ноги, Львам нужен совет

Реклама
08:17

"Сегодня большой праздник": предательница Наташа Королева устроила гуляние на фоне обстрела Украины

08:14

"Будет принято решение": Столтенберг отреагировал на ракетный удар РФ Украине 8 июля

08:13

Силы обороны Украины восстановили позиции на востоке: в ISW назвали направление

07:14

Байден анонсировал встречу с Зеленским: о чем будут говорить президентыФото

06:22

Почему Запад не увеличит поддержку Украины после атаки на Охматдетмнение

04:36

Лучше пить почти сразу: какой срок хранения заваренного кофе - точная цифраВидео

04:07

Можно ли убирать в воскресенье: народные приметы и церковные запреты

03:45

Лопес намекнула на примирение с Аффлеком: звезда раздразнила фанатов

03:15

Фиби из "Зачарованных" поддержала Украину после российского обстрелаФото

03:00

"Наступила на горло": Меган Маркл безысходно обратилась к Кейт Миддлтон - что случилось

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять