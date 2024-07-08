ВСУ нашли способ ослабить давление РФ на украинскую ПВО: в ISW раскрыли детали

Беспилотники FPV могли бы помочь украинским военным сохранить дорогие и дефицитные перехватчики ПВО малой и средней дальности.

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У украинских военных есть технологическая инновация, которая ослабит давление на ПВО / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Украинские операторы беспилотников улучшают свои возможности перехвата российских беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе и используют для этого FPV дроны. Если ВСУ будут использовать дроны более масштабно, то смогут ослабить давление армии РФ на украинскую систему ПВО. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны в своем свежем отчете.

"Эти технологические инновации могут позволить украинским силам ослабить давление на средства ПВО ближнего и среднего радиуса действия, если они будут успешно применены в широких масштабах", - отмечают эксперты.

На видео, опубликованном 1 июня, видно, как украинские силы используют беспилотники FPV для поражения российского тактического разведывательного беспилотника "Зала" и разведывательного беспилотника среднего радиуса действия "Орлан-10" посреди полета в районе Большой Новоселки.

видео дня

29 июня Харьковская оперативно-тактическая группировка опубликовала видео, на котором видно, как украинский беспилотник перехватывает российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет", летящий в воздухе на Харьковском направлении.

Военные аналитики отметили, что как украинские, так и российские силы, похоже, улучшают свою способность использовать БПЛА для перехвата других БПЛА на тактическом уровне.

Способность украинцев использовать дешевые и широкодоступные беспилотники для масштабного перехвата более дорогих российских разведывательных дронов, вероятно, позволила бы украинским силам ослабить российские ударные комплексы, сохраняя при этом дорогие и дефицитные перехватчики ПВО малой и средней дальности для более дорогих и значительных российских воздушных целей.

Однако ISW пока что не наблюдала, чтобы украинские силы использовали беспилотники FPV для масштабного поражения российских разведывательных беспилотников.

Кроме того, аналитики ISW еще не видели подтверждений того, что российские силы используют дроны для поражения украинских беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе.

FPV-дрон - что это такое FPV-дрон – вид беспилотных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования. В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов, пишет Википедия. Одним из ключевых преимуществ таких беспилотников над другими средствами является то, что дрон стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может эффективно уничтожить технику стоимостью в миллионы долларов (танк, артиллерия, РЭБ, ЗРК) или офицеров в ближнем тылу. Массовое появление FPV-дронов на фронте российско-украинской войны совершило прорыв в военном деле. Минобороны Украины и многие исследователи называют их революционным средством ведения боя и сравнивают их применение со снайперским оружием. Революционность объясняется тем, что до появления возможности нанесения высокоточных ударов были прерогативой дорогостоящих и сложных систем, применяемых точечно, а FPV-дроны являются чрезвычайно дешевыми массовыми изделиями. И Украина, и Россия наладили массовое производство собственных FPV-дронов на своей территории. Кроме того, обе страны активно закупают подобные дроны. В августе 2023 года стало известно, что в Украине такие БПЛА производят по меньшей мере три государственных завода. В январе 2024 года Житомирский городской совет запустил платформу "Житомирский дрон", цель которой – научить граждан собирать FPV-дроны. Платформа позволяет пройти онлайн-обучение, выбрать вид дрона и передать его на испытание. Там же можно послать пожертвование на деньги или стать поставщиком запчастей.

Атаки дронов по РФ

В ночь на 7 июля в Воронежской области после атаки беспилотника произошел пожар на складе, а жители слышали детонацию. Местные власти признали детонацию после падения обломков БПЛА на склад в Подгорном районе области.

СБУ подтвердила ночной удар по складу с боеприпасами российских оккупантов в Воронежской области. Утверждается, что враг хранил там ракеты. Удар по военному объекту был нанесен беспилотником.

4 июля военная часть ГРУ в Ставропольском крае России была атакована беспилотниками. В результате атаки получил ранения вражеский разведчик. По предварительной версии событий, два беспилотника атаковали воинскую часть 33 43 формирований особого назначения (т.н. Осназ) ГРУ в селе Московское.

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