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Дроны ударили по военной части ГРУ в русской глубинке: есть пострадавшие

Дмитрий Видоменко
4 июля 2024, 13:32обновлено 4 июля, 14:21
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Утром 4 июля военная часть ГРУ в Ставропольском крае России была атакована беспилотниками. В результате был ранен вражеский разведчик.
ГУР, взрыв
Атака дронов на РФ: дроны ударили воинскую часть ГРУ в России / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Утром в четверг, 4 июля 2024 года военная часть ГРУ в Ставропольском крае России была атакована беспилотниками. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Согласно тексту, в результате атаки получил ранения вражеский разведчик. По предварительной версии событий, два беспилотника атаковали воинскую часть 33 43 формирований особого назначения (т.н. Осназ) ГРУ в селе Московское.

Один из беспилотников взорвался, ранив российского разведчика (информация о повреждении части неизвестна).

видео дня

До того губернатор Ставропольского края страны-агрессора РФ Владимир Владимиров сообщил, что инфраструктура ничуть не пострадала в результате атаки.

"Сегодня утром в селе Московском Изобильненском округе упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме", – говорится в тексте.

Успешные операции ГУР

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.

В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.

8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Как ВСУ уничтожают врага с помощью дронов

Украина организовала серийное производство отечественных ударных дронов, которые позволяют наносить удары по военным объектам агрессора России на расстоянии более 1000 километров.

Напомним, ранее, 22-28 июня Украина нанесла удары по российскому Центру космического слежения и связи в захваченном РФ Крыму.

В ночь на 30 июня в четырех регионах страны-агрессора России сообщили о якобы атаке беспилотников. Местные жители и власти Брянской, Белгородской, Липецкой и Курской областей подняли шум в сети из-за взрывов, разрушений и исчезновения света.

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