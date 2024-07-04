Дроны ударили по военной части ГРУ в русской глубинке: есть пострадавшие

Утром в четверг, 4 июля 2024 года военная часть ГРУ в Ставропольском крае России была атакована беспилотниками. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
Согласно тексту, в результате атаки получил ранения вражеский разведчик. По предварительной версии событий, два беспилотника атаковали воинскую часть 33 43 формирований особого назначения (т.н. Осназ) ГРУ в селе Московское.
Один из беспилотников взорвался, ранив российского разведчика (информация о повреждении части неизвестна).
До того губернатор Ставропольского края страны-агрессора РФ Владимир Владимиров сообщил, что инфраструктура ничуть не пострадала в результате атаки.
"Сегодня утром в селе Московском Изобильненском округе упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме", – говорится в тексте.
Успешные операции ГУР
В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.
В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.
8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.
Как ВСУ уничтожают врага с помощью дронов
Украина организовала серийное производство отечественных ударных дронов, которые позволяют наносить удары по военным объектам агрессора России на расстоянии более 1000 километров.
Напомним, ранее, 22-28 июня Украина нанесла удары по российскому Центру космического слежения и связи в захваченном РФ Крыму.
В ночь на 30 июня в четырех регионах страны-агрессора России сообщили о якобы атаке беспилотников. Местные жители и власти Брянской, Белгородской, Липецкой и Курской областей подняли шум в сети из-за взрывов, разрушений и исчезновения света.
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