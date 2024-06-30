Сразу четыре области: в России жалуются на атаку беспилотников

О взрывах и работе систем противовоздушной обороны сообщили в Курской, Белгородской, Липецкой и Брянской областях.

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Россияне жалуются на атаку беспилотников в четырех областях РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

В ночь на 30 июня в четырех регионах страны-агрессора России сообщили о якобы атаке беспилотников. Местные жители и власти Брянской, Белгородской, Липецкой и Курской областей подняли шум в сети из-за взрывов, разрушений и исчезновения света.

Как говорится в сообщении губернатора Брянской области Александра Богомаза, атака произошла над Трубчевским районом. По его версии, силами и средствами ПВО уничтожены все 4 беспилотника, а пострадавших или разрушений в регионе нет. Вину за атаку он возлагает традиционно на ВСУ.

В Белгородской области по данным губернатора Вячеслава Гладкова, не обошлось все так просто. Два дрона зафиксировали в городе Грайворон. В результате их удара якобы был поврежден дом и авто.

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"Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также обломками посечен один автомобиль", - говорится в сообщении Гладкова.

Неспокойно в ночь на 30 июня было и в Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов сообщил о введении на территории региона "режима воздушной опасности". А тревога в области длилась более 5 часов, ее отменили только после 6 утра по местному времени.

В Курской области же о вероятности атаки предупреждали местные власти еще с вечера. И ночью местные Telegram-каналы начали публиковать сообщения о якобы атаке беспилотников в нескольких районах.

Впоследствии местные жители в сети пожаловались на громкие взрывы в Черемисиновском, Щигровском, Тимском, Солнцевском и Пристенском районах, а на северо-западе региона якобы не было света.

Жалобы местных пабликов на атаку в Курской области / Скриншот

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атаки беспилотников на объекты и территорию России

Накануне в РФ заявили о том, что якобы сбили несколько дней назад 29 беспилотников во время атаки на Белгородскую область. Во всем традиционно обвинили Украину.

Напомним, Украина организовала серийное производство отечественных ударных дронов, которые позволяют наносить удары по военным объектам агрессора России на расстоянии более 1000 километров.

Ранее сообщалось, что ГУР вполне могут применить ударные морские дроны украинского производства "Magura" для ударов по российским военным кораблям в Азовском море.

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