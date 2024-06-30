УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сразу четыре области: в России жалуются на атаку беспилотников

Анна Косик
30 июня 2024, 08:07
196
О взрывах и работе систем противовоздушной обороны сообщили в Курской, Белгородской, Липецкой и Брянской областях.
Сразу четыре области: в России жалуются на атаку беспилотников
Россияне жалуются на атаку беспилотников в четырех областях РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

В ночь на 30 июня в четырех регионах страны-агрессора России сообщили о якобы атаке беспилотников. Местные жители и власти Брянской, Белгородской, Липецкой и Курской областей подняли шум в сети из-за взрывов, разрушений и исчезновения света.

Как говорится в сообщении губернатора Брянской области Александра Богомаза, атака произошла над Трубчевским районом. По его версии, силами и средствами ПВО уничтожены все 4 беспилотника, а пострадавших или разрушений в регионе нет. Вину за атаку он возлагает традиционно на ВСУ.

В Белгородской области по данным губернатора Вячеслава Гладкова, не обошлось все так просто. Два дрона зафиксировали в городе Грайворон. В результате их удара якобы был поврежден дом и авто.

видео дня

"Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также обломками посечен один автомобиль", - говорится в сообщении Гладкова.

Неспокойно в ночь на 30 июня было и в Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов сообщил о введении на территории региона "режима воздушной опасности". А тревога в области длилась более 5 часов, ее отменили только после 6 утра по местному времени.

В Курской области же о вероятности атаки предупреждали местные власти еще с вечера. И ночью местные Telegram-каналы начали публиковать сообщения о якобы атаке беспилотников в нескольких районах.

Впоследствии местные жители в сети пожаловались на громкие взрывы в Черемисиновском, Щигровском, Тимском, Солнцевском и Пристенском районах, а на северо-западе региона якобы не было света.

Сразу четыре области: в России жалуются на атаку беспилотников Жалобы
местных пабликов на атаку в Курской области / Скриншот

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атаки беспилотников на объекты и территорию России

Накануне в РФ заявили о том, что якобы сбили несколько дней назад 29 беспилотников во время атаки на Белгородскую область. Во всем традиционно обвинили Украину.

Напомним, Украина организовала серийное производство отечественных ударных дронов, которые позволяют наносить удары по военным объектам агрессора России на расстоянии более 1000 километров.
Ранее сообщалось, что ГУР вполне могут применить ударные морские дроны украинского производства "Magura" для ударов по российским военным кораблям в Азовском море.

Другие новости об ударах по РФ:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Россия атака дронов
Реклама

Главное за день

Сразу четыре области: в России жалуются на атаку беспилотников

Сразу четыре области: в России жалуются на атаку беспилотников

08:07 Украина
Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

02:36 Украина
Захват Киева и уничтожение Харькова: западные СМИ узнали худший сценарий Путина

Захват Киева и уничтожение Харькова: западные СМИ узнали худший сценарий Путина

01:30 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Условие, которое поставит Путина на место : в США назвали сценарий конца войны 5737

Условие, которое поставит Путина "на место": в США назвали сценарий конца войны

Они от них сходят с ума: почему коты любят оливки и сколько их можно давать 2546

Они от них сходят с ума: почему коты любят оливки и сколько их можно давать

Беззубую невестку Наташи Королевой высмеяли в сети 2181

Беззубую невестку Наташи Королевой высмеяли в сети

РФ перестанет быть врагом для США: Трамп сделал скандальное заявление и назвал условие 2170

РФ перестанет быть врагом для США: Трамп сделал скандальное заявление и назвал условие

Последние новости

08:07

Сразу четыре области: в России жалуются на атаку беспилотников

06:38

Как ООН игнорирует прямое участие КНДР в войне на стороне РФмнение

05:55

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 12 секунд найти пиццу среди котов

05:00

Мобилизация аспирантов: в Минобразования сказали, будут ли они иметь отсрочку

03:42

Знают единицы: как на самом деле изготавливают шлепанцы - процесс попал на видеоВидео

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФЛиния Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
02:36

Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

01:30

Захват Киева и уничтожение Харькова: западные СМИ узнали худший сценарий Путина

29 июня, суббота
23:51

Байден будет бороться: чего ждать дальше?Видеоблоги

23:41

Украина бьет по военным объектам РФ более чем на 1000 км: как это удается делать

Реклама
23:18

Грядут тёмные времена: Израилю, Украине и Европе нужно учиться справляться самиммнение

22:41

Избиратели Байдена и Трампа отреагировали на дебаты: результат оказался неожиданным

22:16

Дети остались без отцов: на Львовщине произошла страшная трагедия в шахте

21:27

Бойцы ВСУ под Волчанском разбили группу элитных десантников РФ: детали от военных

21:17

Путин хочет переговоров с США, а не с Украиной: что это значит - Горбач

20:41

РФ ударила по Вольнянску под Запорожьем: среди погибших есть детиФото

20:23

Украина ударами ATACMS способна уничтожить десятки Су-34: СМИ назвали проблему

19:58

Как правильно хранить открытые специи в пакетиках: невероятно простой лайфхакВидео

19:06

"Азов" пошел на штурм и отбросил врага: названо направление мощного удара

18:47

Выход Байдена из президентской гонки: СМИ узнали, кто принимает решения

18:35

Графики отключения света на 30 июня: в какие часы будут наибольшие ограничения

Реклама
17:57

Мощный удар на юге: Силы обороны "перемололи" десятки россиян вместе с техникой

17:53

Удары РФ по объектам энергетики: почему Украина не может их защитить - ISW

17:43

Условие, которое поставит Путина "на место": в США назвали сценарий конца войны

16:58

"Будет много разных сюрпризов": в СБУ намекнули на новую цель ударов в Крыму

16:45

"Украина готовит нападение на Беларусь": в СНБО сделали заявление о ситуации

16:44

Невозможно сдержать слез: украинка после 6 лет плена позвонила дочериФото

16:18

Войдет в историю: в ВСУ объяснили последствия уничтожения Центра космической связи РФ

15:58

Оккупанты отказываются выполнять боевые задачи: в ВСУ назвали причины

15:38

ВСУ отбросили врага и закрепились на новых позициях: названо направление удараВидео

15:36

Они от них сходят с ума: почему коты любят оливки и сколько их можно даватьВидео

15:10

Новая война станет невозможной: Кулеба сказал, какой должна быть победа Украины

15:01

Трамп VS Байден: я неуклонно становлюсь эйджистоммнение

14:56

Гороскоп на июль 2024 для Дев: море любви и новые вершиныВидео

14:15

Пленных возвращали через Беларусь: в СБУ и ГУР раскрыли детали обменаВидео

14:10

Беззубую невестку Наташи Королевой высмеяли в сети

13:59

Гороскоп на июль 2024: Львы получат второй шанс и хорошие деньгиВидео

13:45

ВСУ продвинулись на 2 направлениях фронта: Братчук раскрыл детали успешного наступления

13:38

"Трамп – не лучший кандидат": почему Пекину выгодна победа Байдена – мнение

13:15

Что будет, если "заморозят" войну в Украине: командир ВСУ раскрыл последствия

13:07

В чем разница между психологом и психотерапевтом: к кому обратиться

Реклама
13:05

Жир расщепится за минуты: как быстро отмыть сковородку - уникальное средство

12:57

У томатов опадают цветы: в чем причина и что нужно сделать, чтоб спасти урожайВидео

12:52

Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в DeepState назвали направления

12:43

СМИ обнаружили, что из-за халатности чиновника Минобороны Каневского для ВСУ втридорога закупили фляг на 54 млн

12:42

Узелков снова оказался в больнице: что случилось

12:27

Церковный праздник 30 июня: что запрещено делать на Двенадцать апостолов

12:03

РФ перестанет быть врагом для США: Трамп сделал скандальное заявление и назвал условие

12:00

Что меняется с 1 июля: кому добавят пенсии, что будет с тарифом на свет и ценами на продукты

11:45

Украинская дизайнер рассказала, когда в Россию будет доставка вышиванокВидео

11:43

Уничтожили ли ВСУ элитную бригаду оккупантов в Волчанске: в ISW раскрыли детали

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять