Украина бьет по военным объектам РФ более чем на 1000 км: как это удается делать

Оборонные государственные предприятия и частные специалисты в Украине вместе организовали производство, которое позволяет наносить по врагу эффективные удары.

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Украина производит дроны, которые наносят удары по военным объектам РФ более чем на 1000 км - Укроборонпром / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр (иллюстративное фото)

Украина организовала серийное производство отечественных ударных дронов, которые позволяют наносить удары по военным объектам агрессора России на расстоянии более 1000 километров. Об этом заявил генеральный директор предприятия Укроборонпром Герман Сметанин.

В интервью АрмияInform он рассказал о том, что удалось наладить сотрудничество между государством и частными предприятиям. Благодаря этому эффективно работают ударные дроны на расстоянии более 1 тыс. км.

"Мы стали более нелинейными и инновационными. Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными (...) Немалый вклад внесли наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать производство", - отметил глава концерна. видео дня

При это гендиректор Укроборонпрома призвал не допускает недооценки такого серьезного врага, как РФ.

"То, в чем нам их удалось опередить, достигнуто титаническими усилиями работников наших оборонных предприятий. Например, в некоторых сферах мы быстрее осваиваем новые для нас технологии", - подчеркнул Роман Сметанин.

Укроборонпром – что это за предприятие? Укроборонпром – акционерное общество "Укроборонпром", в рамках которого объединены украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Управляется государством. В составе Укроборонпром большое количество предприятий, 21 из них – на территории оккупированных Крыма и Донбасса. Укроборонпром – это предприятие стратегического значения для экономики и безопасности Украины, пишет Википедия.

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